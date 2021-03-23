Госдума во II чтении смягчила законопроект о переаттестации духовенства

МОСКВА, 23 марта. /ТАСС/. Госдума на пленарном заседании во вторник приняла во втором чтении правительственный законопроект о переаттестации в России духовенства, получившего религиозное образование за рубежом.

Во втором чтении в документ был внесен ряд существенных поправок после консультаций с представителями традиционных российских конфессий. В частности, от обязанности проходить переаттестацию теперь освобождаются клирики, уже осуществляющие религиозную деятельность в РФ, соответствующие требования будут распространяться только на священнослужителей, впервые приступающих к осуществлению богослужений, миссионерской или преподавательской деятельности. Не потребуется переаттестация и клирикам, приезжающим в Россию для совершения разовых богослужений и лекций, пояснял ранее глава профильного комитета нижней палаты Сергей Гаврилов.

Парламентарий уточнял, что в случае отсутствия российских духовных образовательных организаций высшего образования соответствующей конфессиональной принадлежности дополнительное профессиональное образование будет возможно получить в федеральных вузах, перечень которых утвердит Минобрнауки России. После получения допобразования в российских духовных или светских вузах священнослужители должны будут пройти аттестацию в руководящем органе российской централизованной религиозной организации, указывал депутат.

Госдума приняла законопроект в первом чтении 15 декабря. Второе чтение неоднократно переносилось из-за возражений со стороны ряда религиозных организаций, связанных с нормой о необходимости проходить аттестацию священнослужителям, учившимся за рубежом и осуществляющим религиозную и преподавательскую деятельность в РФ. В частности, рассмотрение законопроекта откладывалось после обращений общин буддистов, у которых в России нет подходящих духовных школ.