Жителей Северной Осетии научат определять достоверную информацию в медиапространстве

ВЛАДИКАВКАЗ, 23 марта. /ТАСС/. Проект по повышению медиаграмотности планируется реализовать в Северной Осетии на средства президентского гранта. Жителей региона научат оценивать достоверность информации в медиапространстве, сообщили ТАСС в региональной общественной организации содействия развитию гражданского общества "Кавказский позитив".

"Проект направлен на решение проблемы низкого уровня медиаграмотности регионального сообщества республики. Исследование показало, что наиболее сильно проблема проявляется у молодых людей и представителей старшего поколения [и состоит] в неумении оценивать достоверность информации и создавать качественный авторский контент в социальных сетях. В результате интернет-пространство, выполняющее множество полезных функций, иногда становится провокатором роста социальной напряженности", - сказал собеседник агентства.

По проекту на конкурсной основе отберут молодых людей, которые пройдут обучение медиаграмотности. Затем они в качестве персональных консультантов начнут обучение людей старшего возраста. В качестве индивидуальных консультантов в проекте работают и имеющие опыт медиаволонтеры.

Деятельность по проекту будет описана в формате социальной обучающей технологии, этот формат является новым для Северной Осетии, он позволит тиражировать проект другими организациями на других территориях, в первую очередь, в малых городах и селах, а также в соседних субъектах РФ с похожими проблемами.

"Актуальность проекта вызвана несколькими факторами. В частности, <...> в апреле 2020 года во Владикавказе прошла массовая протестная акция. Одной из причин массового протеста стал низкий уровень медиаграмотности пользователей социальных сетей, неспособность критически оценивать информацию. В результате неправдивая информация вызывала сильный эмоциональный отклик у людей", - отметили в общественной организации.

Размер гранта составил порядка 500 тыс. рублей. Проект будет реализован до конца августа 2021 года. "Мы хотим не просто внести вклад в решение важной проблемы данным проектом, мы стремимся показать региональному сообществу, в том числе власти, модель современного подхода к решению проблемы при помощи инновационных методов обучения", - заключил собеседник агентства.