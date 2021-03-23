Турклуб из Петербурга досрочно прекратил походы восьми групп в Хибинах после схода лавины

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 23 марта. /ТАСС/. Туристический подростковый клуб "Скиф" из Санкт-Петербурга, члены которого попали под сход лавины в Мурманской области, досрочно прекратил походы еще восьми групп, которые сейчас находятся в Хибинах. Об этом во вторник сообщили в пресс-службе администрации Приморского района Петербурга.

"В Мурманской области в Хибинах в лыжных походах находятся восемь групп от Дома детского творчества Приморского района - туристического подросткового клуба "Скиф". Принято решение о досрочном прекращении маршрутов и отзыве туристических групп. Ребята вместе с инструкторами начинают обратный путь - в опорные точки для отправки обратно в Санкт-Петербург", - говорится в сообщении.

Ранее в администрации сообщали, что поход детей в Мурманскую область, где группа попала под лавину, организовал туристический клуб Дома детского творчества. Власти начали проверку документов, по которым была организована поездка. По данным пресс-службы, подтверждено наличие приказов и положения о мероприятии. На руках у группы есть маршрутные листы, они были зарегистрированы у МЧС.

Администрация района обещала оказать помощь семье девочки 2008 года рождения из Петербурга, которая погибла в результате происшествия.