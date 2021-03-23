Госдума отложила введение запрета иностранцам работать экскурсоводами

МОСКВА, 23 марта. /ТАСС/. Госдума во вторник приняла во втором чтении правительственный законопроект, вводящий обязательную аттестацию гидов, экскурсоводов и проводников на туристских маршрутах, а также запрещающий заниматься этой деятельностью иностранным гражданам. Документ принят с поправкой, откладывающей его вступление в силу с 1 июля 2020 года до 1 июля 2022 года.

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Законопроект устанавливает, что экскурсоводом, гидом-переводчиком и инструктором-проводником на туристских маршрутах может быть только гражданин РФ, прошедший аттестацию. Прописываются основные критерии аттестации и требования к образованию, стажу работы и наличию профессиональных знаний и навыков, в том числе владению иностранным языком, на котором проводятся экскурсии. Перепроходить аттестацию необходимо будет каждые пять лет, по ее итогам будут выдаваться соответствующий документ и нагрудная идентификационная карточка. К инструкторам-проводникам предъявляются дополнительные требования, в том числе отсутствие медицинских противопоказаний к работе, судимости за преступления против половой неприкосновенности и половой свободы личности, против семьи и несовершеннолетних, иные тяжкие и особо тяжкие преступления против личности, умышленные преступления против здоровья населения и общественной нравственности.

Аттестаты будут выдаваться аттестационными комиссиями, создаваемыми региональным органом госвласти в сфере туризма. Экскурсоводы, работающие на национальных и межрегиональных туристических маршрутах, будут получать аттестат в межрегиональной комиссии. Предусматривается уплата госпошлины за выдачу документа.

Ростуризм будет вести открытый единый федеральный реестр экскурсоводов и гидов-переводчиков, а также реестр инструкторов-проводников на своем официальном сайте, обновления будут вноситься региональными органами госвласти в сфере туризма.

"Экскурсоводы (гиды), гиды-переводчики и инструкторы-проводники... вправе продолжать осуществление указанной деятельности в течение одного года со дня вступления в силу настоящего федерального закона", - говорится в тексте законопроекта. Во втором чтении также одобрена поправка, продлевающая срок действия ранее выданных аттестатов до 1 января 2024 года вместо 1 января 2022 года.

"Из-под действия закона исключены экскурсоводы и гиды-переводчики, осуществляющие следующую деятельность: первое - на объектах показа и состоящие в отношениях с владельцами указанных объектов на основании трудовых договоров или гражданско-правовых договоров. Второе - на основании трудовых договоров с религиозными организациями. Третье - в рамках образовательной деятельности ", - уточнил глава профильного комитета Госдумы по физической культуре, спорту, туризму и делам молодежи Борис Пайкин. Депутат отметил, что при этом действие закона будет распространяться на самозанятых.