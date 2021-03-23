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Пандемия COVID-19

"Спутник V" введут добровольцам в Италии в рамках испытаний эффективности вакцин

Исследования намерен проводить римский Национальный институт инфекционных заболеваний имени Ладзаро Спалланцани в рамках проекта научного сотрудничества с Национальным исследовательским центром эпидемиологии и микробиологии имени Н. Ф. Гамалеи

МОСКВА, 23 марта. /ТАСС/. Российская вакцина "Спутник V" будет введена добровольцам в Италии в рамках испытаний эффективности вакцин от коронавируса.

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Данные исследования намерен проводить римский Национальный институт инфекционных заболеваний имени Ладзаро Спалланцани в рамках проекта научного сотрудничества с Национальным исследовательским центром эпидемиологии и микробиологии имени Н. Ф. Гамалеи, сообщил директор итальянского института профессор Франческо Вайя в ходе прошедшей в ТАСС международной конференции в онлайн-формате, посвященной распространению российской вакцины "Спутник V" и перспективам ее использования в Италии.

Он отметил, что принцип использования двух аденовирусов интересен потенциальным усилением эффекта. "Мы думаем провести повторную вакцинацию добровольцев, которые участвовали в первом этапе испытаний другой вакцины", - сказал Вайя. Он не уточнил, о какой именно вакцине идет речь. Но известно, что его институт занимается испытаниями итальянской вакцины Reithera, которая находится на второй стадии испытаний.

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