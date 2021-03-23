Посол Италии в Москве заявил, что сотрудничество с РФ по вакцинам должно быть вне политики

МОСКВА, 23 марта. /ТАСС/. Сотрудничество между итальянскими и российскими научными институтами по вопросу разработки вакцин должно быть свободно от политических факторов. Об этом заявил во вторник посол Италии в Москве Паскуале Терраччано на международной конференции в онлайн-формате в ТАСС, посвященной распространению российской вакцины "Спутник V" и перспективам ее использования в Италии.

"Я приветствую начало сотрудничества между Центром им. Гамалеи и Национальным институтом инфекционных заболеваний им. Ладзаро Спалланцани. Это прекрасный пример того, как можно осуществить сотрудничество и обмен информацией в сфере разработки вакцин, - сказал он. - В интересах всех, чтобы процедуры проверки безопасности и эффективности не были обусловлены политическими факторами. Они должны быть основаны исключительно на научных оценках, и сотрудничество между [Центром им. Н. Ф.] Гамалеи и [институтом] Спалланцани может этому способствовать".

Посол отметил, что санитарная ситуация во многих странах до сих пор остается трудной, но благодаря развертыванию кампании вакцинирования, виднеется свет в конце тоннеля. "Сегодня, чтобы победить в борьбе с коронавирусом, необходимо продолжать вакцинацию, это единственная стратегия, которая была признана всеми международными экспертами", - указал Терраччано.

По его словам, для Италии важнее всего позволить мировому сообществу иметь доступ к вакцине в равной мере, для чего требуется сотрудничество и обмен информацией между компетентными органами всех стран. "То есть нужно увеличить количество вакцин, которое будет в распоряжении людей как можно скорее, соблюдая все проверочные процедуры вакцинных продуктов и всех организаций санитарного сертифицирования", - добавил посол.

Терраччано также подчеркнул, что Италия особое внимание уделяет российской вакцине "Спутник V", и поблагодарил российское руководство за оказанную в прошлом году помощь его стране в борьбе с коронавирусом.