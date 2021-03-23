Прокуратура внесла представление главе Кирова после пожара, где погибли пять человек

ТАСС, 23 марта. Прокуратура Кировской области внесла представления главам Кирова и Слободского района после пожара, где погибли пять человек, включая четверых детей, сообщили во вторник в пресс-службе ведомства.

Пожар произошел 19 февраля в 00:46 в Кирове в деревянном доме на ул. Бородулина, 38, в результате погибли четыре ребенка в возрасте от года до шести лет и бабушка-опекун, еще шесть человек были госпитализированы, среди них трое детей. Возбуждено уголовное дело.

"Прокуратура главам администраций Слободского муниципального района и города Кирова внесла представления, в которых поставлен вопрос об ответственности должностных лиц, допустивших нарушения", - говорится в сообщении.

Ведомство провело проверку и выявило нарушения. "Установлено, что после обследования места жительства опекуна в квартире дома по ул. Бородулина в Кирове специалисты указали в акте о наличии условий для проживания в квартире пяти малолетних внуков погибшей, однако в акте обследования не были отражены данные о фактической площади жилого помещения (36 кв. м). Эти обстоятельства остались без должного внимания и оценки специалистов органов опеки и попечительства при решении вопроса о передаче детей под опеку явно указывали на нарушения жилищных прав детей", - говорится в сообщении.

Также, по данным прокуратуры, должностные лица органов опеки и попечительства администрации Кирова не приняли должных мер по оказанию помощи опекуну. Кроме того, не был организован процесс обмена информацией между органами опеки и попечительства, управлением социальной защиты населения в городе Кирове и Кировским центром социальной помощи семье и детям.