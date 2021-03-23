Эксперимент по внедрению цифровой образовательной среды охватит 40% школ в 15 регионах РФ

МОСКВА, 23 марта. /ТАСС/. Около 40% образовательных организаций в 15 регионах России примут участие в эксперименте по внедрению цифровой образовательной среды, следует из имеющихся в распоряжении ТАСС материалов Минпросвещения к заседанию комитета Госдумы по образованию и науке.

"Участники - 15 субъектов РФ, в которых 40% образовательных организаций будут охвачены проведением эксперимента", - сообщается в материалах.

Отмечается, что в рамках эксперимента планируется подключить образовательные организации к интернету, оснастить их ноутбуками, серверами, каналами связи, камерами, устройствами воспроизведения контента.

Кроме того, в рамках эксперимента появится верифицированный образовательный контент, который будет соответствовать федеральным государственным образовательным стандартам. Такой контент будет расширять содержание учебников.

В конце 2020 года премьер-министр РФ Михаил Мишустин подписал постановление о проведении в регионах РФ с 10 декабря 2020 года по 31 декабря 2022 года эксперимента по внедрению цифровой образовательной среды (ЦОС). В Минпросвещения поясняли, что главная цель внедрения ЦОС - создать равные условия для получения качественного образования на всей территории России.