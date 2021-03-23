ВЦИОМ: большинство россиян считают меры Роскомнадзора по отношению к Twitter оправданными

МОСКВА, 23 марта. /ТАСС/. Три четверти (77%) участников опроса Всероссийского центра изучения общественного мнения считает справедливыми претензии Роскомнадзора в адрес Twitter, его возможную блокировку назвали оправданной 73% опрошенных. Об этом свидетельствуют данные опроса ВЦИОМ, опубликованные во вторник на сайте организации.

Роскомнадзор 10 марта объявил о начале "первичного замедления" скорости работы Twitter в России в связи с тем, что сервис не удаляет запрещенный в стране контент. В ведомстве пообещали продолжить меры воздействия на соцсеть вплоть до ее блокировки. 16 марта заместитель главы Роскомнадзора Вадим Субботин сообщил ТАСС, что ведомство заблокирует соцсеть на территории России через месяц, если сервис не удалит запрещенную информацию.

"Обвинения Роскомнадзора в адрес Twitter кажутся скорее справедливыми 77% респондентов, несправедливыми - 23%, - говорится в сообщении. - Перспективу возможной блокировки Twitter в течение месяца, если сеть не удалит спорную информацию, считают скорее оправданной 73%".

Более четверти (27%) опрошенных не поддерживают возможную блокировку Twitter.

Инициативный всероссийский опрос "ВЦИОМ-Спутник" провели 18 марта. Объем выборки составил 1 600 респондентов, максимальный размер ошибки с вероятностью 95% не превышает 2,5%.