{{dayPoint.date | date : 'd MMMM yyyy'}}
{{newsPoint.date * 1000 | date : 'HH:mm'}} {{newsPoint.mark}}
{{newsPoint.title}}
{{newsPoint.title+ ' '}}
{{newsPoint.subtitle}}
Все новости
Обновлено 

Голикова: в первом полугодии планируется произвести 89 млн доз вакцин от COVID-19 в России

Вице-премьер уточнила, что будут произведены три вакцины: "Спутник", "Эпиваккорона" и "Ковивак"

МОСКВА, 23 марта. /ТАСС/. Вакцины от коронавируса в РФ будут произведены количеством 89 млн доз в первом полугодии. Об этом заявила вице-премьер Татьяна Голикова в интервью журналисту Антону Красовскому на телеканале "Россия-24".

На эту тему
Все о коронавирусе: подборка актуальных материалов
Все о коронавирусе: подборка актуальных материалов

"У нас план на первое полугодие [произвести] порядка 89 млн комплектов доз. Это три вакцины: "Спутник", "Эпиваккорона" новосибирского "Вектора" и теперь уже "Ковивак" центра имени Чумакова", - сказала она.

Голикова добавила, что в России в данный момент открыто более шести тыс. пунктов вакцинации. "Субъекты РФ организовали эту работу у себя на территории. У нас есть централизованная компания, которая осуществляет доставку вакцин в регионы со складов производителей, и никаких проблем в этом смысле нет", - объяснила вице-премьер.

Она также отметила, что для достижения коллективного иммунитета к коронавирусу нужно привить 68,9 млн человек. "Мы оцениваем, что теми темпами, которые сейчас есть, мы можем этих цифр достигнуть в августе месяце, но, думаю, что темпы будут более активными", - поделилась Голикова.

С начала пандемии коронавирусом в мире заразились более 123,7 млн человек, свыше 2,7 млн умерли. В России, по данным федерального оперативного штаба по борьбе с коронавирусом, зарегистрировано 4 474 610 случаев заражения, выздоровели 4 088 045 человек, умерли 95 818. Правительство РФ запустило ресурс стопкоронавирус.рф для информирования о ситуации в стране.

Теги
Голикова, Татьяна АлексеевнаРоссияПандемия COVID-19Вакцинация от коронавируса в России
Пандемия COVID-19
В Петербурге свернули 50% коек для пациентов с коронавирусом
За неделю число новых случаев заболевания уменьшилось на 5%
Читать полностью