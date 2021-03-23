Голикова: в первом полугодии планируется произвести 89 млн доз вакцин от COVID-19 в России

МОСКВА, 23 марта. /ТАСС/. Вакцины от коронавируса в РФ будут произведены количеством 89 млн доз в первом полугодии. Об этом заявила вице-премьер Татьяна Голикова в интервью журналисту Антону Красовскому на телеканале "Россия-24" .

"У нас план на первое полугодие [произвести] порядка 89 млн комплектов доз. Это три вакцины: "Спутник", "Эпиваккорона" новосибирского "Вектора" и теперь уже "Ковивак" центра имени Чумакова", - сказала она.

Голикова добавила, что в России в данный момент открыто более шести тыс. пунктов вакцинации. "Субъекты РФ организовали эту работу у себя на территории. У нас есть централизованная компания, которая осуществляет доставку вакцин в регионы со складов производителей, и никаких проблем в этом смысле нет", - объяснила вице-премьер.

Она также отметила, что для достижения коллективного иммунитета к коронавирусу нужно привить 68,9 млн человек. "Мы оцениваем, что теми темпами, которые сейчас есть, мы можем этих цифр достигнуть в августе месяце, но, думаю, что темпы будут более активными", - поделилась Голикова.

С начала пандемии коронавирусом в мире заразились более 123,7 млн человек, свыше 2,7 млн умерли. В России, по данным федерального оперативного штаба по борьбе с коронавирусом, зарегистрировано 4 474 610 случаев заражения, выздоровели 4 088 045 человек, умерли 95 818. Правительство РФ запустило ресурс стопкоронавирус.рф для информирования о ситуации в стране.