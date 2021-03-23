В Великобритании прошла минута молчания в память о почти 150 тыс. умерших от коронавируса

ЛОНДОН, 23 марта. /ТАСС/. Жители Великобритании почтили во вторник минутой молчания память почти 150 тыс. соотечественников, умерших за год от пандемии коронавируса. Спустя ровно год после введения первого национального карантина, вызванного пандемией COVID-19, в полдень (15:00 мск) была прервана работа парламента и ряда государственных учреждений, а церковные колокола по всей стране пробили в память о жертвах пандемии.

Ранее с инициативой провести 23 марта Национальный день размышлений, чтобы совместно подумать о людях, не переживших этот сложный год, выступила британская сеть хосписов имени Марии Кюри. Власти поддержали предложение. Во вторник премьер-министр Соединенного Королевства Борис Джонсон принес соболезнования семьям умерших от коронавируса британцев.

"Последние 12 месяцев тяжело ударили по всем нам, и я приношу искренние соболезнования тем, кто потерял близких. Сегодняшняя годовщина первого карантина дает всем нам возможность подвести итоги прошедшего года - одного из самых тяжелых в истории страны. Всем нам необходимо помнить о великой силе духа, которую в этот год показал наш народ", - говорится в заявлении главы правительства. Джонсон напомнил о том, что жертвы, на которые пошли британцы в ходе трех национальных карантинов, последний из которых продолжает действовать, "открыли путь к тому, чтобы раз и навсегда снять ограничения".

Дань памяти умершим отдали также наследник британского престола принц Уэльский Чарльз, который, как и Джонсон, перенес COVID-19, а также духовный глава англикан архиепископ Кентерберийский Джастин Уэлби, тайно работавший добровольцем в лондонской больнице во время первого карантина. Оба заявили о необходимости сохранить и преумножить все лучшее, что высветил в людях тяжелый год: доброту, самоотверженность, готовность сопереживать и помогать тем, кто оказался в трудной ситуации.

Цветы от королевы

Участие в Национальном дне размышлений приняла и королева Великобритании Елизавета II. 94-летний монарх направила букет цветов сотрудникам лондонской больницы святого Варфоломея, присоединив к нему краткое послание.

"С нетерпением вместе ожидая наступления более светлого периода, сегодня мы на время отложим дела, чтобы подумать о горе и чувстве потери, которые до сих пор испытывает множество людей и семей, и чтобы отдать дань уважения безмерным заслугам тех, кто в последний год помогал всем нам", - говорится в заявлении Ее Величества.

В больнице святого Варфоломея супруг монарха герцог Эдинбургский Филип в начале месяца перенес сложную кардиологическую процедуру. К настоящему моменту 99-летний британский принц-консорт, продолжительная госпитализация которого не была связана с коронавирусом, вновь находится вместе с супругой в Виндзорском замке.

В январе этого года королевская чета была привита от коронавируса.

На этом памятные мероприятия не закончатся. С наступлением темноты многие известные туристические достопримечательности по всему королевству окрасятся в желтый - цвет эмблемы неправительственной организации имени Марии Кюри, на которой изображен нарцисс. Так, в Лондоне это будут Королевский театр Ковент-Гарден, колесо обозрения "Лондонский глаз", стадион Уэмбли, Трафальгарская площадь. В Эдинбурге желтым будет подсвечено здание парламента Шотландии, в Уэльсе - средневековый замок Кардиффа, в Белфасте - здание муниципального совета.

В 20:00 (23:00 мск) организаторы мероприятия призывают британцев выйти на пороги домов с символизирующими луч надежды свечами или фонариками.

Ситуация в стране

Всего за прошедший год, по данным Национальной статистической службы Соединенного Королевства, число умерших превысило 148 тыс. Правительственные подсчеты, которые ведутся по немного иной методике, сообщают о 126 тыс. летальных исходов. Результаты анализов на коронавирус оказались положительными почти у 4,3 млн человек.

По подсчетам британской неправительственной организации Health Foundation, примерно две трети смертей пришлись на людей старше 75 лет, а в среднем каждый из них потерял по 6,5 лет жизни.

Сильно пострадали от жестких коронавирусных ограничений и жители домов для престарелых, которым пришлось провести 48 недель без посещения родными.

Как Великобритания вводила карантин

Первый карантин был введен в Великобритании 23 марта 2020 года и продлился до 13 мая. Затем в ноябре власти вновь на месяц объявили ограничительные меры, намереваясь ослабить их к Рождеству, однако этого не произошло. В конце декабря в стране сложилась крайне сложная эпидемиологическая обстановка. Причиной послужило распространение мутировавшего штамма вируса, который, согласно предварительным оценкам специалистов, может быть до 70% более заразным, а его летальность может быть выше на 30-100%.

С 4 января на территории всей страны действует карантин, который начал ослабляться 8 марта, когда в Англии возобновили работу школы. Если темпы распространения инфекции не начнут вновь быстро расти, с 12 апреля в стране откроются магазины, не торгующие предметами первой необходимости, парикмахерские и салоны красоты, а также спортзалы. Пабы, бары и рестораны смогут полноценно возобновить работу не ранее 17 мая, а с 21 июня может быть снято большинство оставшихся ограничений.

Однако власти предупреждают, что стране вряд ли удастся избежать третьей волны пандемии, накрывающей континентальную Европу. В связи с этим газета The Times сообщила в понедельник, что британские власти намерены продлить запрет на международные поездки до июля, а нарушители могут быть оштрафованы на £5 тыс. (520 тыс. рублей). Голосование по этому вопросу запланировано на 25 марта и, учитывая уверенное большинство в парламенте правящей Консервативной партии, предложения практически точно будут одобрены. В этом случае новые правила должны вступить в силу со следующего понедельника.