Российско-итальянское научное сотрудничество по "Спутнику V" начнется в апреле

МОСКВА, 23 марта. /ТАСС/. Сотрудничество римского Национального института инфекционных заболеваний имени Ладзаро Спалланцани с Национальным исследовательским центром эпидемиологии и микробиологии имени Н. Ф. Гамалеи по исследованиям вакцины "Спутник V" начнется в апреле. Об этом объявил в ходе прошедшей в ТАСС международной конференции в онлайн-формате, посвященной распространению российской вакцины "Спутник V" и перспективам ее использования в Италии, директор авторитетного итальянского института, стоящего на первых рубежах борьбы с коронавирусом, профессор Франческо Вайя.

"Мы должны формализовать наш меморандум о сотрудничестве [с центром Гамалеи], но в апреле мы готовы приступить к совместным исследованиям", - сказал Вайя. Он уточнил, что сотрудничество предполагает обмен экспертами, биологическими материалами и проведение клинических испытаний. В частности, последнее предполагает возможность введения добровольцам в Италии дозы "Спутника V" для исследования увеличения эффективности и создания "комбинированной" вакцинации. Вайя отметил, что принцип использования двух аденовирусов интересен потенциальным усилением эффекта. "Мы думаем провести повторную вакцинацию добровольцев, которые участвовали в первом этапе испытаний другой вакцины", - сказал Вайя. Он не уточнил, о каком именно препарате идет речь. Но известно, что его институт занимается испытаниями итальянской прививки Reithera, которая находится на второй стадии испытаний.

Кроме того, в римском институте, где ожидаются три российских специалиста из центра Гамалеи, будут проводить испытания на эффективность "Спутника V" против вариантов, включая британского, бразильского и южноафриканского, штаммы которых выделены в институте имени Спалланцани.

Борьба с пандемией коронавируса и вакцинация требуют отхода от политизации, необходимо консолидировать усилия, отметили в свою очередь сопредседатели Российско-итальянского форум-диалога Эрнесто Ферленги и Владимир Дмитриев на международной онлайн-конференции, посвященной перспективам использования российской вакцины "Спутник V" в Италии. "Понятно, что сейчас перед нами пандемия. Над ней должны работать во всем мире, чтобы найти правильное решение, - указал Ферленги. - Здесь прагматизм должен превалировать над политическими воззрениями. Главная роль по определению эффективности российской вакцины у науки".

Сопредседатель форума от итальянской стороны отметил, что несколько европейских стран на фоне дефицита вакцин уже приняли меры, способные покрыть внутренний спрос на вакцину. "Более 50 стран уже одобрили "Спутник V". Что касается "Спутника V", инициативы были предприняты Италией, Францией, Испанией и Германией", - напомнил он. Его российский коллега в свою очередь обратил внимание на высокий уровень политизации этой темы. "Поэтому нам представляется исключительно важным, что именно гражданские общества берут на себя инициативу по вынесению этой темы на международное обсуждение, - указал Дмитриев. - Именно наши инициативы, как нам видится, весьма востребованы в международной повестке. Нам важно консолидировать экспертное сообщество для выработки взаимоприемлемых и взаимовыгодных решений в борьбе с COVID-19".

По словам Дмитриева, такая консолидация должна охватывать широкий спектр вопросов: от профилактических до реабилитационных. "Речь должна идти не только о вакцинации - о преимуществах той или иной вакцины, об их надежности, эффективности и безопасности, - но также мне кажется важным обсуждать и реабилитационные направления в медицине, - подчеркнул он. - В этой связи опыт наших стран, нашего клинического потенциала, компетенции восстановительной медицины становятся крайне актуальными".