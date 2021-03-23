Специалисты разошлись во мнении о возможности ревакцинации "Спутником V"

Заместитель директора ЦНИИ эпидемиологии Роспотребнадзора Наталья Пшеничная утром заявила, что привившимся "Спутником V", вероятно, следует выбирать для ревакцинации другие препараты. Вскоре в ведомстве и институте скорректировали позицию: заново прививаться "Спутником V" можно, но выбор препарата - "прерогатива лечащего врача". В Минздраве от официальных комментариев пока воздерживаются, а директор разработавшего вакцину Центра им. Гамалеи Александр Гинцбург заявил, что ревакцинация этим препаратом не просто возможна, но может быть даже эффективнее первых прививок.

ТАСС разобрался, о чем поспорили эксперты.

Слишком сильный иммунитет

Выступая в эфире канала "Соловьев Live" на YouTube, Пшеничная отметила, что векторная вакцина, такая как "Спутник V", должна давать сильный и притом длительный иммунитет. "Единственное, что ревакцинировать уже этой вакциной, скорее всего, уже не будут, потому что одновременно вводятся и аденовирусы, к которым тоже будут вырабатываться антитела", - сказала она.

По ее словам, появление антител не только к коронавирусу, но и к аденовирусам, которые используются в качестве вектора, то есть доставщика необходимого для появления иммунитета генетического материала, может снизить эффективность повторной вакцинации.

Чуть позже Пшеничная в сообщении на сайте Роспотребнадзора рекомендовала проводить ревакцинацию другими препаратами, такими как "Эпиваккорона" и "Ковивак".

Уточненная позиция

Роспотребнадзор быстро уточнил позицию своего эксперта. Глава ведомства Анна Попова, комментируя заявление Пшеничной, отметила, что "вопросы ревакцинации пациента, в том числе против коронавируса, находятся в сфере компетенций лечащего врача и решаются в каждом случае индивидуально". "Сюда относится и выбор вакцинных препаратов", - добавила она.

Примерно через час публично выступила уже сама Пшеничная. "Сообщения о якобы невозможности повторной вакцинации препаратом "Спутник V" поняты некорректно. Повторная вакцинация им возможна, но выбор препарата для ревакцинации - прерогатива лечащего врача", - заявила она в комментарии на сайте Роспотребнадзора. При этом из обновленного сообщения пропали названия других препаратов.

Ответ разработчика

Директор Центра им. Гамалеи вскоре заявил, что повторная вакцинация "Спутником V" не просто возможна, но может быть даже эффективнее первичной.

По его словам, отечественные и зарубежные исследования показывают, что уже существующий иммунитет к аденовирусам "практически не влияет на развитие иммунного ответа" при применении вакцин, использующих эти вирусы в качестве вектора. Кроме того, подчеркнул Гинцбург, "доказана возможность ревакцинации" без потери способности вакцины провоцировать возникновение иммунитета.

Конкурирующие вакцины

"Спутник V" - самая распространенная в России вакцина от коронавируса. Только к концу первой половины 2021 года предполагается произвести около 80 млн комплектов этого препарата (по две дозы в каждом).

Второй по популярности в стране вакциной является "Эпиваккорона" - разработка центра "Вектор", который, как и ЦНИИ эпидемиологии, подчинен Роспотребнадзору. Однако ее за то же время планируют выпустить почти в 15 раз меньше - 5,5 млн комплектов.

Кроме того, в последнее время в СМИ появляются сообщения с критикой "Эпиваккороны" - их авторы утверждают, что далеко не у всех привившихся выявляют антитела к коронавирусу. В Роспотребнадзоре даже выступили с пояснением, что при проверке уровня иммунитета "необходимо учитывать особенности иммунного ответа в результате воздействия препарата" и "не все тесты могут показать положительный результат".

При этом еще в 2020 году президент России Владимир Путин отмечал, что "Спутник V" и "Эпиваккорона", "скорее всего, будут конкурировать [между собой], потому что по безопасности и эффективности они не должны уступать друг другу".

Перспективы ревакцинации

Пока неизвестно, на какой срок формируется иммунитет у привившихся "Спутником V" и "Эпиваккороной". Разработчики первой вакцины предполагают, что он сохранится примерно на два года, а гендиректор центра "Вектор" Ринат Максютов говорил, что рассчитывает примерно на год. Поэтому перспективы ревакцинации представляются довольно отдаленными - массовая вакцинация россиян от коронавируса идет чуть больше двух месяцев.

При этом конкурентом "Спутника V" и "Эпиваккороны" при ревакцинации может стать третья отечественная вакцина - "Ковивак", который был разработан Центром им. Чумакова Российской академии наук. В ближайшее время этот препарат не будет массовым - к июлю планируется выпустить менее 0,8 млн комплектов (в сто раз меньше, чем "Спутника V"), однако специалисты предполагают, что он может стать основным для повторных прививок.

Как пояснял ТАСС директор Научно-клинического центра прецизионной и регенеративной медицины Казанского (Приволжского) федерального университета Альберт Ризванов, "Ковивак" больше подходит для ревакцинации, поскольку формирует комплексный иммунный ответ и несет меньше рисков для пожилых людей и тех, кто страдает хроническими заболеваниями.