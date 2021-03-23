Госдума приняла в I чтении законопроект о дактилоскопической регистрации мигрантов

МОСКВА, 23 марта. /ТАСС/. Госдума во вторник приняла в первом чтении правительственный законопроект об обязательной дактилоскопической регистрации, фотографировании и медосмотре иностранцев, прибывших на территорию РФ в безвизовом режиме и находящихся в стране длительный срок, в том числе в целях ведения трудовой деятельности.

Существует ряд категорий иностранных граждан, которые могут длительное время находиться в РФ без прохождения дактилоскопической регистрации и медицинского освидетельствования. Наибольшую часть из них составляют граждане стран - членов Евразийского экономического союза (ЕАЭС), которых на 1 марта 2020 года в России находилось около 2,5 млн человек.

В то же время, как указывают разработчики в пояснительных материалах, "фрагментарность контроля за состоянием здоровья мигрантов и отсутствие эффективных алгоритмов действий в отношении лиц, у которых выявляются опасные заболевания, существенно увеличивают риск проникновения и распространения на территории РФ опасных инфекционных заболеваний". Кроме того, отсутствие возможности идентификации по биометрическим персональным данным значительно затрудняет выявление лиц, находящихся в розыске, пребывание которых в РФ нежелательно.

Дактилоскопия и медобследование

Законопроектом предлагается внести изменения в закон о правовом положении иностранных граждан и закон "О государственной дактилоскопической регистрации в РФ", предусмотрев положения, "обеспечивающие прохождение обязательной дактилоскопической регистрации, фотографирования и последующей биометрической идентификации, а также медицинского освидетельствования иностранных граждан, прибывших в РФ в порядке, не требующем получения визы, находящихся на территории РФ длительный срок (более 90 дней суммарно в течение календарного года)".

Для иностранных граждан, прибывших в РФ в целях осуществления трудовой деятельности, предлагается установить обязанность прохождения указанных процедур в течение 30 календарных дней с даты въезда в РФ. Планируется привлечь к данной работе организации, находящиеся в ведении МВД России, а также уполномоченную московскими властями организацию, "учитывая значительный опыт и уровень профессиональной подготовки ее специалистов, наличие у нее значительной материально-технической базы для организации данной работы, а также имеющееся действенное взаимодействие с подразделениями МВД России". Трудовые мигранты обязаны будут в течение 30 дней пройти в медорганизациях освидетельствование, подтверждающее отсутствие ВИЧ-инфекции, инфекционных заболеваний, которые представляют опасность для окружающих, а также наркомании.

В случае уклонения от данных требований срок пребывания таких мигрантов в РФ будет сокращен. В отношении выявленных наркоманов и ВИЧ-инфицированных может быть принято решение о нежелательности их пребывания в России.

Также законопроектом предлагается установить, что "срок временного пребывания трудового мигранта определяется сроком действия трудового договора или гражданско-правового договора, заключенного трудовым мигрантом с работодателем или заказчиком работ (услуг), продлевается на срок его действия". В случае заключения трудового договора на неопределенный срок пребывание мигранта продлевается на срок до одного года с даты его въезда в РФ.