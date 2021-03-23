Последний этап всероссийской школьной олимпиады по английскому пройдет под Калининградом

КАЛИНИНГРАД, 23 марта. /ТАСС/. Заключительный этап всероссийской олимпиады школьников по английскому языку соберет учащихся из 85 регионов в Зеленоградске (Калининградская область) с 18 по 23 апреля. Об этом сообщила во вторник пресс-служба областного правительства.

"В олимпиаде примут участие 275 учащихся 9-11-х классов из 85 субъектов РФ, победившие в региональных этапах и набравшие необходимое количество баллов", - говорится в сообщении пресс-службы.

Состязания будут проходить в школе Зеленоградска в очном формате, уточнил представитель пресс-службы ТАСС.

Заключительный этап всероссийской олимпиады школьников по разным предметам в этом году пройдет в 15 регионах. Кроме Калининградской области, финальные состязания состоятся в Санкт-Петербурге, Москве, Белгородской, Свердловской, Ульяновской, Тюменской, Самарской, Нижегородской, Курской, Липецкой областях, Ставропольском крае, Республике Башкортостан, Республике Татарстан и Республике Крым.

Всероссийская олимпиада - самое массовое мероприятие для учащихся. Она занимает лидирующие позиции по количеству участников не только в России, но и в мире, и охватывает 24 общеобразовательных предмета. Всего в заключительном этапе примут участие около 7 тыс. школьников, по итогам которого примерно 250 из них станут победителями. Дипломы олимпиады, действующие четыре года, дают право поступления в любой российский вуз без экзаменов по соответствующему профилю.