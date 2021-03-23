КС постановил, что суды могут штрафовать подрядчиков за просрочку исполнения госконтракта

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 23 марта. /ТАСС/. Суды общей юрисдикции имеют право штрафовать подрядчика за просрочку исполнения государственного контракта в соответствии с КоАП РФ, однако обязаны при назначении штрафов в каждом случае устанавливать и оценивать реальный ущерб, который был нанесен такими действиями. Об этом говорится в постановлении Конституционного суда (КС) России.

"Состав данного правонарушения является материальным и требует в каждом случае устанавливать наличие реального вреда интересам общества и государства и его существенность, а также причинно-следственную связь между конкретными действиями (бездействием) и наступлением существенного вреда", - говорится в документе.

КС признал не противоречащей основному закону страны часть 7 статьи 7.32 КоАП РФ, которая регламентирует ответственность за неисполнение обязательств по госконтракту. Также суд указал, что она не имеет неопределенности и противоречий в своей трактовке. Эта норма предусматривает в том числе штрафы за неисполнение обязательств по госконтракту, если оно причинило существенный вред интересам общества и государству, для должностных лиц и индивидуальных предпринимателей в размере от 5 до 15% стоимости неисполненных обязательств, но не менее 30 тыс. рублей. На юридических лиц - от однократного до трехкратного размера стоимости неисполненных обязательств, но не менее 300 тыс. рублей.

Проверку нормы КоАП Конституционный суд проводил по жалобе компании "Ладога" из Санкт-Петербурга. Компания заключила договор на поставку запчастей для электростанций в муниципалитет Хабаровского края, однако доставила нужные заказчику запчасти с опозданием в несколько месяцев. Суды назначили фирме штраф в размере более 2 млн рублей - половину стоимости контракта, посчитав, что такая работа компании повлекла ущемление прав жителей села Чумикан в Хабаровском крае.

Компания с решением не согласилась и потребовала признать норму КоАП противоречащей конституции, так как она, по мнению фирмы, предполагает наказание за неисполнение контракта. Представитель фирмы в жалобе настаивал на том, что контракт компания исполнила, хотя и с опозданием, а само положение КоАП РФ не имеет однозначной трактовки.

КС в постановлении указал, что это положение КоАП направлено на стимулирование исполнения контракта заказчиком и оно не может трактоваться как нарушающее его конституционные права.