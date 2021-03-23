Sinovac заявила об эффективности своей вакцины от коронавируса для детей и подростков

ПЕКИН, 23 марта. /ТАСС/. Вакцина от коронавируса, разработанная китайской фармацевтической компанией Sinovac, вызывает эффективный иммунный ответ у детей и подростков в возрасте от трех до 17 лет. Об этом заявил научный сотрудник Sinovac Цзэн Ган после проведения разработчиком первой и второй фазы клинических испытаний с участием более 500 несовершеннолетних.

"Уровень антител, появившихся у детей и подростков после прививки, выше, чем у взрослых и пожилых людей в возрасте от 18 до 59 лет, участвовавших в начальной и промежуточной стадиях клинических испытаний, - цитирует портал "Диъи цайцзин" во вторник Цзэн Гана. - Более низкие дозы могут вызвать хороший гуморальный иммунный ответ среди детей от трех до 11 лет, а средние дозы препарата более эффективны для детей и подростков от 12 до 17 лет".

Участники испытаний получали две небольшие дозы вакцины или плацебо. Предварительные данные будут опубликованы в рецензируемом медицинском журнале, уточняет портал.

До настоящего времени Sinovac не привлекала несовершеннолетних к клиническим испытаниям третьей фазы, проводимым за рубежом. В мире пока нет официальных публикаций клинических данных о вакцинации детей и подростков.

Ранее производители российской вакцины "Спутник V" и британской вакцины, разработанной Оксфордским университетом и фармацевтической компанией AstraZeneca, сообщили о планах испытаний препаратов от коронавируса среди детей. Американская компания Moderna уже приступила ко второй фазе испытаний вакцины от COVID-19 mRNA-1273 на несовершеннолетних.