Госдума приняла в I чтении законопроект о бесплатном доступе к социально значимым сайтам

МОСКВА, 23 марта. /ТАСС/. Госдума на пленарном заседании во вторник приняла в первом чтении правительственный законопроект о предоставлении бесплатного доступа к российским сайтам, включенным в перечень социально значимых.

Документ дополняет закон о связи положением, согласно которому услуги абонентам по предоставлению доступа к "сайтам, включенным в перечень отечественных социально значимых сайтов в информационно-телекоммуникационной сети Интернет, оказываются без взимания платы". Соответствующий перечень интернет-ресурсов будет определяться в порядке, установленном правительством РФ.

"Предлагаемые изменения необходимы для обеспечения доступности государственных услуг и возможности получения их в дистанционном режиме в условиях сложной санитарно-эпидемиологической обстановки и режима самоизоляции, а также носят ярко выраженный социальный характер и направлены на поддержку социально незащищенных групп населения в условиях сокращения доходов населения, вызванных эпидемией и ее социально-экономическими последствиями", - говорится в пояснительной записке.

Законопроект предусматривает отложенный срок вступления в силу - полгода со дня официального опубликования. Это обусловлено необходимостью подготовки нормативных правовых актов кабмина, регламентирующих вопросы оказания услуг связи и определения перечня социально значимых сайтов, уточняется в сопроводительных материалах.

Ранее в Минцифры сообщали, что бесплатный доступ к социально значимым интернет-ресурсам смогут получить граждане РФ, зарегистрированные на портале госуслуг, даже при нулевом балансе. Такие ресурсы должны находиться в доменных зонах .ru, .рф, .su, .дети, контролироваться или быть созданы россиянами, осуществляющими свою деятельность на территории РФ, а доля иностранной собственности не должна превышать 20%. Также социально значимый сервис должен быть включен в реестр организаторов распространения информации, который ведет Роскомнадзор, а не менее 50% аудитории должно иметь доступ к ресурсу с территории РФ.

В обращении к Федеральному собранию в январе 2020 года президент РФ Владимир Путин предложил подготовить законопроект по обеспечению граждан бесплатным доступом к социально значимым российским интернет-сервисам.