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Сообщения об угрозах взрывов в гипермаркетах в Комсомольске-на-Амуре оказались ложными

В зданиях не обнаружили взрывных устройств

ХАБАРОВСК, 23 марта. /ТАСС/. Экстренные службы проверили гипермаркеты в Комсомольске-на-Амуре после сообщений о заложенных взрывных устройствах, ничего опасного в зданиях не нашли. Об этом ТАСС сообщили в администрации города.

Сообщения о заложенных взрывных устройствах в трех гипермаркетах "Самбери" поступили во вторник, посетителей эвакуировали.

"Здания проверили, сообщения оказались ложными. Гипермаркеты возобновили работу", - сказали в администрации.

Здания гипермаркетов, торговых центров, образовательных учреждений периодически проверяют после сообщений о минировании. Сообщения не подтверждались.

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