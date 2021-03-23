Сообщения об угрозах взрывов в гипермаркетах в Комсомольске-на-Амуре оказались ложными

ХАБАРОВСК, 23 марта. /ТАСС/. Экстренные службы проверили гипермаркеты в Комсомольске-на-Амуре после сообщений о заложенных взрывных устройствах, ничего опасного в зданиях не нашли. Об этом ТАСС сообщили в администрации города.

Сообщения о заложенных взрывных устройствах в трех гипермаркетах "Самбери" поступили во вторник, посетителей эвакуировали.

"Здания проверили, сообщения оказались ложными. Гипермаркеты возобновили работу", - сказали в администрации.

Здания гипермаркетов, торговых центров, образовательных учреждений периодически проверяют после сообщений о минировании. Сообщения не подтверждались.