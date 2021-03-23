Кузнецова поддержала предложение Роспотребнадзора увеличить число детей в отрядах лагерей

МОСКВА, 23 марта. /ТАСС/. Уполномоченный при президенте РФ по правам ребенка Анна Кузнецова поддерживает предложение Роспотребнадзора об увеличении количества детей в отрядах лагерей с 50% до 75%. Об этом ТАСС сообщила пресс-служба омбудсмена во вторник.

"Рада, что наши предложения услышаны, Роспотребнадзором подготовлен соответствующий проект постановления. Главное - чтобы все меры по ослаблению требований организации летнего отдыха подоспели вовремя. Иначе лагеря просто не успеют", - отметила Кузнецова.

"Отмечу, что в проекте постановления предлагается не 50%, а уже 75% заполняемости. Это важно", - добавила она.

Также омбудсмен подчеркнула, что следует искать гибкие подходы в вопросе наполняемости детских лагерей с учетом эпидемиологической ситуации в субъектах. "В их основу может лечь учет регионального компонента в сторону увеличения предлагаемой мощности", - предлагает Кузнецова.

Ранее уполномоченный обратилась к главе Роспотребнадзора Анне Поповой с просьбой пересмотреть санитарно-эпидемиологические требования в области организации отдыха и оздоровления детей в летний период.

В понедельник Роспотребнадзор предложил внести изменения в постановление главного государственного санитарного врача РФ и увеличить количество детей в отрядах лагерей с 50% до 75%.