Детей из зоны схода лавины в Хибинах вывезут спецпоездом

ТАСС, 23 марта. Октябрьская железная дорога направила спецпоезд к станции Имандра в составе отдельного локомотива и одного пассажирского вагона для эвакуации детей, оказавшихся в зоне схода лавины в Мурманской области.

Об этом сообщает пресс-служба РЖД.

"Октябрьская железная дорога оперативно направила к месту происшествия специальный поезд в составе отдельного локомотива и одного пассажирского вагона. После того как группа детей прибудет на станцию Имандра, они сядут в специально подготовленный вагон, который доставит их на крупную узловую станцию Апатиты, где их встретят сотрудники МЧС. В пути следования для детей будет организовано питание", - говорится в сообщении.