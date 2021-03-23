В Петербурге 2021 год объявили Годом экологии

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 23 марта. /ТАСС/. Текущий год в Петербурге объявили региональным годом экологии. Об этом во вторник сообщил журналистам губернатор города Александр Беглов.

"Я объявляю 2021 год региональным годом экологии в Петербурге", - сказал он.

По словам Беглова, в этом году "все решения городских властей будут направлены на улучшение экологической обстановки в Петербурге".

Во вторник в городе начался XX Международный форум "Экология большого города". Как отметил на форуме председатель комитета по природопользованию Петербурга Денис Беляев, в рамках регионального года экологии город проведет множество мероприятий, комитет в ближайшее время приступит к их планированию. Так, среди мероприятий IX Международный Невский экологический конгресс. Он состоится в мае.