Эксперт заявила о снижении до исторического минимума смертности от туберкулеза в РФ

МОСКВА, 23 марта. /ТАСС/. Показатель смертности в России от туберкулеза в 2020 году снизился почти на 10% по сравнению с 2019 годом и достиг исторического минимума. Об этом во вторник сообщила главный внештатный специалист фтизиатр Минздрава России, директор ФГБУ "Национальный медицинский исследовательский центр фтизиопульмонологии и инфекционных заболеваний" Минздрава России Ирина Васильева.

"За эти 20 лет у нас заболеваемость [снизилась] более чем в три раза, а смертность - более чем в четыре раза. <...> Особый перелом мы отмечаем после 2015 года. За последний год мы имеем предварительные данные 2020 года, они еще не опубликованы. Но, по предварительным данным, положительный тренд сохранился, и показатель смертности снизился по сравнению с прошлым годом (2019 - прим. ТАСС) на 9,8% и достиг исторического минимума. Хотела бы подчеркнуть, что вот такого показателя наша страна еще не переживала ни в прошлом столетии, ни в нынешнем <...>. А заболеваемость снизилась более чем на 21%, действительно, это хорошие показатели", - сказала она на пресс-конференции, посвященной Всемирному дню борьбы с туберкулезом.

По ее словам, Россия была отмечена Всемирной организацией здравоохранения (ВОЗ) как страна, которая показывает тренд к снижению основных показателей туберкулеза.

"Вместе с тем, последние 22 года Россия входила в список стран ВОЗ с высоким бременем туберкулеза, эти списки пересматриваются каждые пять лет. И вот, по предварительным данным, по тем данным, которые опубликованы в глобальном отчете, в 2020 году РФ впервые за 22 года является кандидатом <...> на выход из этого списка. И мы ожидаем, что в ближайшее время, <...> в 2021 году, наша страна покинет этот список", - добавила Васильева.