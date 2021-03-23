Вызывающий простуду вирус может защитить от COVID-19

ЛОНДОН, 23 марта. /ТАСС/. Риновирус, вызывающий простудные заболевания, способен защищать организм от заражения новым коронавирусом. К такому выводу пришла группа исследователей из шотландского Университета Глазго, статью которых во вторник опубликовало британское медицинское издание Journal of Infectious Diseases .

Авторы исследования выяснили, что спровоцированная риновирусом иммунная реакция не дает коронавирусу воспроизводиться в клетках организма. В лабораторных условиях на образцах, которые имитировали слой клеток, покрывающих дыхательные пути, было показано, что "риновирус человека вызывает интерфероновый ответ, блокирующий репликацию SARS-CoV-2". Такой эффект наблюдался и в случаях, когда риновирус попадал в образец за 24 часа до коронавируса, и тогда, когда его вводили в культуру клеток через сутки после их заражения SARS-CoV-2.

Как отмечают ученые, после перенесенной простуды человек вновь становится уязвим для COVID-19. Однако в масштабах населения региона или страны в осенне-зимний период риновирус будет сдерживать коронавирусную инфекцию.

"Математическая симуляция показывает, что данное взаимодействие двух вирусов будет, по всей вероятности, ощущаться в масштабах всей популяции и с распространением риновируса будет падать число новых случаев COVID-19", - говорится в статье. Как заявил вещательной корпорации Би-би-си соавтор исследования Пабло Мурсия, подобный эффект уже наблюдался, когда на фоне вспышки вызываемых риновирусом ОРЗ в ряде стран Европы в 2009 году замедлилось распространение так называемого свиного гриппа.

"Вакцинация, правила соблюдения гигиены, а также особенности взаимодействия двух вирусов могут существенно снизить темпы распространения SARS-CoV-2, однако вакцинация будет производить самый сильный эффект", - подчеркнул Мурсия.

Риновирусы крайне заразны и являются наиболее частой причиной возникновения простуды, которая длится около 10 дней.