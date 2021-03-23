Площадь мангровых лесов на Хайнане в ближайшие пять лет увеличится на 1,7 тыс. га

ХАЙКОУ /Китай/, 23 марта. /ТАСС/. Вечнозеленые лиственные леса в прибрежной зоне южнокитайского острова Хайнань в ближайшие пять лет увеличатся на 1,7 тыс. га, что будет способствовать повышению уровня местной экологии. Об этом сообщила газета "Хайнань жибао" со ссылкой на региональное управление лесного хозяйства.
По подсчетам ведомства, за тот же промежуток времени власти намерены восстановить свыше 3,2 тыс. га мангров, деградировавших из-за ряда неблагоприятных факторов.
Ожидается, что 2021 год на Хайнане станет началом важного этапа в деятельности по контролю за лесными массивами благодаря внедрению новых технологий - баз динамических данных и современных систем проверки. Кроме того, теперь работа по защите вечнозеленых лесов будет носить более регулярный характер: компетентные госорганы раз в год планируют публиковать инспекционные доклады, из которых можно узнать, насколько успешной была деятельность соответствующих госорганов.
Одновременно правительство усовершенствует систему стандартизации, внедрит научные методы для защиты водно-болотных угодий. Благодаря этим усилиям за последние пять лет на острове было создано 12 заповедных зон, из них семь - общенационального уровня.
Как отмечают специалисты, за последние 10 лет площадь естественных болот и заводей в провинции почти не изменилась, однако заметно увеличилась территория заповедников, созданных искусственным путем. Это привело к заметному росту популяции редких птиц. В частности, на Хайнане в последние годы стали гораздо чаще встречаться белые цапли.
Мангровые леса произрастают в тропиках и на экваторе вдоль морского побережья. Они хорошо адаптированы к местности, где вода и почва содержат большое количество солей. За последние два десятилетия на Земле было уничтожено не менее 35% таких деревьев, в зарослях которых обитает много различных животных и птиц.