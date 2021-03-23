Площадь мангровых лесов на Хайнане в ближайшие пять лет увеличится на 1,7 тыс. га

ХАЙКОУ /Китай/, 23 марта. /ТАСС/. Вечнозеленые лиственные леса в прибрежной зоне южнокитайского острова Хайнань в ближайшие пять лет увеличатся на 1,7 тыс. га, что будет способствовать повышению уровня местной экологии. Об этом сообщила газета " Хайнань жибао " со ссылкой на региональное управление лесного хозяйства.

По подсчетам ведомства, за тот же промежуток времени власти намерены восстановить свыше 3,2 тыс. га мангров, деградировавших из-за ряда неблагоприятных факторов.

Ожидается, что 2021 год на Хайнане станет началом важного этапа в деятельности по контролю за лесными массивами благодаря внедрению новых технологий - баз динамических данных и современных систем проверки. Кроме того, теперь работа по защите вечнозеленых лесов будет носить более регулярный характер: компетентные госорганы раз в год планируют публиковать инспекционные доклады, из которых можно узнать, насколько успешной была деятельность соответствующих госорганов.

Одновременно правительство усовершенствует систему стандартизации, внедрит научные методы для защиты водно-болотных угодий. Благодаря этим усилиям за последние пять лет на острове было создано 12 заповедных зон, из них семь - общенационального уровня.

Как отмечают специалисты, за последние 10 лет площадь естественных болот и заводей в провинции почти не изменилась, однако заметно увеличилась территория заповедников, созданных искусственным путем. Это привело к заметному росту популяции редких птиц. В частности, на Хайнане в последние годы стали гораздо чаще встречаться белые цапли.

Мангровые леса произрастают в тропиках и на экваторе вдоль морского побережья. Они хорошо адаптированы к местности, где вода и почва содержат большое количество солей. За последние два десятилетия на Земле было уничтожено не менее 35% таких деревьев, в зарослях которых обитает много различных животных и птиц.