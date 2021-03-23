В Госдуме выступили за запрет интервью с преступниками, которые их героизируют

МОСКВА, 23 марта. /ТАСС/. Интервью с лицами, совершившими тяжкие и особо тяжкие преступления, допустимы при условии, что они раскаиваются в содеянном, тогда как героизация их злодеяний недопустима, это можно было бы прописать в законодательстве. Такое мнение во вторник в своем Telegram-канале выразил председатель комитета Госдумы по информационной политике, информационным технологиям и связи Александр Хинштейн.

Поводом для дискуссии по данному вопросу стало интервью телеведущей Ксении Собчак с так называемым скопинским маньяком Виктором Моховым. Глава Союза журналистов России Владимир Соловьев предложил властям законодательно запретить маньякам давать интервью в СМИ. Лидер ЛДПР Владимир Жириновский со своей стороны также предложил законодательно запретить интервью с лицами, отбывавшими наказание за насильственные преступления.

"Понимаю и разделяю возмущение многих по поводу интервью со "скопинским маньяком". Я тоже против подобной "журналистики". Преступник не только не демонстрирует раскаяние, а, напротив, чуть ли не бравирует своими "подвигами", - написал Хинштейн.

Однако, считает он, запрещать любые интервью с преступниками в принципе неправильно. "Напротив, если злодей раскаялся искренне, и рассказ о нем не только не героизирует, а дискредитирует преступника, это может иметь серьезный профилактический эффект", - считает глава комитета.

По его мнению, для многих истории о "печально и трагично закончившихся криминальных похождениях" станут "холодным душем". "Чем плох, например, репортаж из колонии "Черный дельфин", если люди увидят весь ужас существования пожизненно осужденных?" - добавил он.

"Предлагаю вместе с коллегами подумать над нормой закона, запрещающей прямую речь преступников в интернете и СМИ при условии, что она формирует ложное представление о преступности, создает позитивный образ криминальных лиц", - предложил Хинштейн, указав на важность "четкости формулировок". "Поскольку инициатива исходит от Союза журналистов, оптимально, чтобы соответствующую редакцию закона предложило именно журналистское сообщество", - резюмировал он.

В 2005 году по решению Скопинского городского суда Рязанской области Мохов был приговорен к 16 годам 10 месяцам в исправительной колонии строгого режима. Он похитил в Рязани двух девушек 14 и 17 лет, насиловал их и держал в подвале хозяйственной постройки у своего дома в Скопине почти 4 года. В начале марта 2021 года Виктор Мохов был освобожден, в течение шести лет он будет находиться под административным надзором полиции.