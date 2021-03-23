Один из основателей российского пиара Ситников получил премию AB OVO

МОСКВА, 23 марта. /ТАСС/. Один из основателей отечественного пиара Алексей Ситников и организатор конкурса студенческих работ в области пиара "Хрустальный апельсин" Анна Некрашевич получили премию AB OVO Российской академии общественных связей (РАОС). Церемония состоялась в Москве.

Премия вручается "За особый вклад в развитие индустрии общественных связей". Как рассказал президент РАОС Виталий Расницын, процедура принятия решений по выбору победителей не разглашается, но ее итоги выражают общее мнение большинства членов академии. "Эти решения даются с большим трудом, именно поэтому они всегда соответствуют нашему миропониманию. В этом году у нас два лауреата, которые совершенно достойны формулировки "За особый вклад в развитие индустрии общественных связей", они оба этот вклад внесли", - сказал он.

Лауреаты премии получают приз в виде сковородки с яичницей. "Академия - это 18 человек, обычно мы собираемся на завтраках, и мы решили, что приз должен выглядеть и соответствовать нашим завтракам. Идея заключается в простоте, это сковородка с яичницей - олицетворение того, как мы относимся к пиару и связям с общественностью, в этом есть доля иронии", - отметил Расницын.

О лауреатах

Профессора Алексея Ситников называют одним из отцов-основателей отечественного пиара. "Мы полностью, с нуля, выстроили эту индустрию, мы сделали ее цивилизованной через саморегулируемые организации", - сказал он ТАСС.

Ситников отметил, что занимался разными направлениями консалтинга, в основном политическим консалтингом. "Мы создавали политконсалтинг с нуля, а сейчас это одна из самых профессиональных индустрий в мире с потрясающими специалистами и системой подготовки. Это было важно тогда в стране с формирующейся политической системой, чтобы те, кто этим занимается, были профессионалами. Это обусловило и вхождение российского коммуникационного консалтинга в мировую профессиональную среду", - считает он. Ситников рассказал, что в общей сложности со своими коллегами он провел более 400 избирательных компаний в 50 странах мира.

Некрашевич более 20 лет организует открытый Всероссийский конкурс студенческих работ в области связей с общественностью и медийных технологий "Хрустальный Апельсин". Она рассказала ТАСС, что 20 лет назад, когда стали зарождаться пиар и образование по этой специальности, был организован конкурс "Хрустальный апельсин". "Он 21 год существует, ни разу не было перерыва, в нем участвуют студенты со всей страны, а также из Белоруссии и Казахстана", - сообщила она.

По ее словам, студенты пишут проекты по теме "связи с общественностью и медийные технологии". "Внутри много разных номинаций, есть и специальные номинации. Многие члены академии являются членами жюри конкурса. После отборочных туров в регионах проходит тур в Москве, победителям вручается один из самых красивых, на мой взгляд, призов", - добавила Некрашевич.

Премия учреждена в 2018 году. Она носит название AB OVO (в переводе с латыни "от яйца") - это "символ начала начал, связности и преемственности". В разное время ее лауреатами становились генеральный директор ТАСС Сергей Михайлов, одна из руководителей РАСО Марина Шишкина, бывший главный редактор и генеральный директор ИД "Коммерсантъ" Андрей Васильев.