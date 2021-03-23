"Калашников" передал отряду "ЛизаАлерт" многофункциональную одежду для поиска

МОСКВА, 23 марта. /ТАСС/. Группа компаний (ГК) "Калашников" (входит в госкорпорацию "Ростех") передала поисково-спасательному отряду "ЛизаАлерт" партию из 225 многофункциональных костюмов. Об этом во вторник сообщили журналистам в пресс-службе ГК.

"ГК "Калашников" при участии АНО "Центр поиска пропавших людей" передала "ЛизаАлерт" партию костюмов, созданных "Группой 99" специально для поисковых отрядов", - проинформировали в пресс-службе.

"Мы говорим "спасибо" группе компаний "Калашников" за необходимую для всех нас поддержку, доверие и долговременное сотрудничество", - сообщил председатель поисково-спасательного отряда "ЛизаАлерт" Григорий Сергеев. Он уточнил, что отряд получил в подарок комплекты одежды "для 225 самых активных поисковиков".

Сергеев также напомнил, что отряд не принимает денег, но в качестве подарка может принять то, что повысит эффективность поисковых работ - оборудование, технику и экипировку для добровольцев.

Новый комплект создан на основе серийного костюма L5 2.0. Его основной отличительной особенностью является материал изготовления - костюм выполнен из тканевой мембраны типа softshell, которая устойчива к истиранию, защищает от ветра, легких осадков и снега, а также хорошо пропускает воздух. "Помимо улучшенных материалов, внешне он отличается заметными издалека деталями: яркой тканью оранжевого цвета и широкими светоотражающими полосами", - привели в пресс-службе слова генерального директора "Группы 99" Бориса Саленко.

"Группа 99" (входит в "Калашников") является одним из крупнейших отечественных производителей экипировки.