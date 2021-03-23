На Ставрополье на треть увеличилось число участников программы кешбэка в марте

СТАВРОПОЛЬ, 23 марта. /ТАСС/. Количество гостиниц, туроператоров и санаториев, которые стали участниками нового этапа программы поддержки внутреннего туризма на Ставрополье, выросло на треть сообщили журналистам во вторник в краевом управлении по информационной политике.

"Регион лидировал в Северо-Кавказском федеральном округе по числу участников первых двух этапов программы господдержки отечественной туристической отрасли. Если сначала в нее включились 47 туроператоров, санаторно-курортных и гостиничных организаций, на втором этапе - 69, то сегодня - уже 90", - говорится в сообщении.

По информации краевого Минтуризма, в новом этапе программы на Ставрополье участвуют 53 санатория, 26 гостиниц и отелей, 11 туроператоров. Ранее власти региона сообщали, что по программе кешбэка туристам, посетившим край, вернули более 25 млн рублей.

Специальная программа по поддержке внутреннего туризма, по которой туристы смогут получить возврат части стоимости туров по РФ или проживания, была запущена летом 2020 года. Наиболее популярными направлениями признаны Краснодарский и Ставропольский края, Крым, Севастополь, Республика Алтай, Алтайский край, Калининградская область.

Продажа туров с кешбэком за отдых по России возобновилась 18 марта и продлится до 15 июня, отправиться в путешествие можно будет до 30 июня. Приобрести можно как тур, так и только проживание. Кешбэк составляет 20% от стоимости поездки, но не более 20 тыс. рублей.