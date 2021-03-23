В Крыму ожидают не менее 8 млн туристов в текущем году

СИМФЕРОПОЛЬ, 23 марта. /ТАСС/. Количество туристов, которые могут посетить Крым в 2021 году, прогнозируется на уровне не менее 8 млн. Об этом сообщил журналистам во вторник председатель комитета по туризму, курортам и спорту Государственного совета Республики Крым Алексей Черняк.

"Прошлый год показал, что очень много людей, причем различного возраста, впервые побывали в Крыму, и мы их абсолютно не разочаровали, - сказал Черняк. - В этом году, я думаю, количество людей у нас тоже будет немалое, несмотря на то, что и Турция открылась, и некоторые европейские государства с апреля собираются открывать [границы]. Понимаем, что в этом году можем перейти цифру в 8 млн [человек]".

Как отметил Черняк, в условиях пандемии коронавируса произошел пересмотр отношения к Крыму как к туристической зоне. Так, руководители объектов на полуострове обратили внимание на местных производителей сыров, вина, устриц и других сельхозпродуктов.