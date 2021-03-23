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Роскосмос: выявленные Счетной палатой нарушения не носили материального характера

Речь идет исключительно о порядке оформления документов и формирования отчетов, пояснили в госкорпорации

МОСКВА, 23 марта. /ТАСС/. Выявленные в Роскосмосе Счетной палатой нарушения в 2020 году относятся исключительно к порядку оформления документов и формирования отчетов, сообщили ТАСС в госкорпорации во вторник.

"В ходе проверки Счетной палатой были выявлены нарушения, относящиеся исключительно к порядку оформления документов и формирования отчетных материалов. Указанные нарушения не носили материального характера", - отметили в Роскосмосе.

В госкорпорации подчеркнули, что представление Счетной палаты по результатам проверки не содержит выводов о нецелевом использовании бюджетных средств. "В конструктивном взаимодействии со Счетной палатой госкорпорацией "Роскосмос" выработан план устранения выявленных нарушений, которые в большинстве своем на данный момент уже устранены", - пояснили там.

В Роскосмосе также подчеркнули, что проверка Счетной палаты касалась исполнения госкорпорацией федерального закона о федеральном бюджете за 2019 год.

Ранее глава Счетной палаты РФ Алексей Кудрин на встрече с президентом России Владимиром Путиным заявил, что орган контроля бюджетных средств выявил нарушения более чем на 30 млрд рублей в госкорпорации "Роскосмос" в 2020 году.

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