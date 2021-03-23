В Петербурге свернули 50% коек для пациентов с коронавирусом

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 23 марта. /ТАСС/. Медицинские учреждения Санкт-Петербурга упразднили половину от общего числа коек для пациентов с коронавирусом, развернутых в пиковый период пандемии. Сейчас для больных этой категории продолжают работать более 6 тыс. коек, сообщили в пресс-службе городской администрации.

"В пиковый период пандемии в Петербурге было развернуто 12 538 коек для пациентов с коронавирусом и пневмониями. Сейчас из работы с COVID-19 выведены более половины - 6 290 коек. Сегодня помощь больным с COVID-19 и пневмониями оказывают 13 городских и 2 федеральных стационара. В них развернуто 6 248 инфекционных коек. Из них свободны 26%", - говорится в сообщении по итогам заседания оперативного штаба по предупреждению завоза и распространения новой коронавирусной инфекции на территории РФ под председательством вице-премьера РФ Татьяны Голиковой.

По словам губернатора города Александра Беглова, в Петербурге отмечается снижение интенсивности распространения инфекции, уровня заболеваемости и госпитализаций. За неделю число новых случаев заболевания уменьшилось на 5%.

Кроме того, отмечается, что в связи со снижением заболеваемости и общего количества активно больных дефицита основного медицинского персонала на данный момент в Петербурге нет. Студенты и преподаватели медицинских вузов, привлекавшиеся к лечению пациентов с коронавирусом, вернулись к очному обучению. В первичном звене с заразившимися коронавирусом продолжают работать около 14,7 тыс. медиков, в перепрофилированных учреждениях - более 7,2 тыс. и в скорой медицинской помощи - более 4 тыс. сотрудников.

По последним данным, в Петербурге выявили 388 657 случаев заражения коронавирусом, по этому показателю он занимает второе место среди регионов России после Москвы. Выздоровели после заражения 339 163 человека, умерли 11 994. За последние сутки в городе выявили 812 случаев заражения.