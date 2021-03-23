Новый сквер разобьют в поселке Форос на южном берегу Крыма

СИМФЕРОПОЛЬ, 23 марта. /ТАСС/. Сквер разобьют у здания клуба в поселке Форос в Крыму, сейчас ведутся работы по его проектированию. Об этом сообщила во вторник администрация Ялты на своей странице в Instagram.

"По поручению главы Республики Крым в поселке Форос ведутся работы по проектированию нового сквера. Сквер, которому предварительно присвоили имя "Южный", будет располагаться в районе поселкового клуба, где также запланирован ремонт", - говорится в сообщении.

Отмечается, что для обсуждения вопроса благоустройства территории приглашаются жители поселка. Организаторами опроса выступили центр развития городской среды и министерство жилищно-коммунального хозяйства Республики Крым.

Ранее жители поселка Форос жаловались на вырубку деревьев и возведение заборов при строительстве санатория "Форос", из-за чего возникали сложности с попаданием на пляж. Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков 2 марта сообщил, что Кремль обратит внимание на жалобы на вырубку деревьев в крымском парке "Форос" в Ялте и задаст вопросы руководству региона. Глава Крыма Сергей Аксенов дважды посетил поселок Форос и сообщил, что нарушений не выявлено. При этом прокуратура до 23 марта проводит проверку по ситуации, сложившейся вокруг парка.