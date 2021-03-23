В 2019 году в странах ЕС родилось наименьшее количество детей с 1962 года

БРЮССЕЛЬ, 23 марта. /ТАСС/. Общее количество новорожденных в 27 странах Евросоюза в 2019 году составило 4,17 млн. Это наименьший показатель для этих государств с 1962 года, когда ЕС в нынешнем виде еще не существовало (до 1993 года объединение европейских государств называлось Европейским экономическом сообществом). Такие данные во вторник опубликовало статистическое агентство Eurostat.

Суммарный коэффициент рождаемости (количество детей, которые приходятся на одну женщину) в государствах ЕС в 2019 году составил 1,53. Это самый низкий показатель с 2013 года, когда он равнялся 1,51. Во Франции в позапрошлом году он оказался самым высоким - 1,86, далее следуют Румыния (1,77), Чехия, Ирландия, Швеция (по 1,71) и Дания (1,70). Самым низким этот коэффициент был на Мальте (1,14), в Испании (1,23), Италии (1,27), на Кипре (1,33), в Греции и Люксембурге (по 1,34). С 2013 года увеличился и средний возраст родившей первого ребенка женщины: с 28,8 до 29,4 года.

Согласно данным Eurostat, наибольшее число детей во всех 27 странах, которые в настоящее время входят в Евросоюз, родилось в 1964 году - 6,82 млн. Демографические проблемы в ЕС, в частности старение и сокращение населения, признают на официальном уровне. Так, согласно выпущенному в июне прошлого года докладу Еврокомиссии "Последствия демографических изменений" (The Impact of Demographic Change), к 2070 году количество людей трудоспособного возраста в ЕС сократится на 18%, а доля жителей в возрасте 65 лет и старше увеличится до 30,3%. Тогда же все население ЕС будет составлять не более 4% общемирового, хотя в 1960 году этот показатель составлял почти 12%.