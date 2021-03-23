Эксперт назвал ситуацию с туберкулезом самой сложной на Дальнем Востоке, Урале и в Сибири

МОСКВА, 23 марта. /ТАСС/. Наиболее благоприятная ситуация с заболеваемостью туберкулезом в России складывается в Центральном, Северо-Западном и Южном федеральных округах, наименее благополучная - на Дальнем Востоке, в Сибири и на Урале. Об этом рассказала главный внештатный специалист фтизиатр Минздрава России, директор ФГБУ "Национальный медицинский исследовательский центр фтизиопульмонологии и инфекционных заболеваний" Минздрава России Ирина Васильева на пресс-конференции во вторник.

что нужно знать о туберкулезе и как от него защититься

Инфекция неблагополучия: что нужно знать о туберкулезе и как от него защититься

"У нас традиционно есть регионы, в которых туберкулез остается сложной проблемой. Наиболее благополучная у нас ситуация в Центральном федеральном округе, Северо-Западном федеральном округе, Южном. А наиболее сложная - это Дальневосточный, Сибирский и Уральский федеральные округа. Именно там регионы, где заболеваемость выше среднероссийской и смертность выше", - сказала она.

Эксперт отметила, что за последний год наряду со снижением заболеваемости в отдельных регионах было отмечено незначительное увеличение смертности. "Таких регионов порядка 20 было за прошлый год, где некий небольшой рост смертности отмечается", - сказала Васильева.

По ее словам, в нескольких сибирских регионах остро стоит проблема туберкулеза и ВИЧ. "Туберкулез и ВИЧ - это Кемеровская область, Пермский край, Самарская область, Приволжский федеральный округ, Свердловская область, Калининградская область, Челябинская, Тюменская и Иркутская", - отметила она. Показатели по лекарственно-устойчивому туберкулезу высоки в Самарской, Курской, Вологодской, Новгородской и Свердловской областях, Республике Карелия, Хабаровском и Пермском краях и Ямало-Ненецком автономном округе.