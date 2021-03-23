В Азербайджане наградили специалистов МЧС России за разминирование в Карабахе

БАКУ, 23 марта. /ТАСС/. Власти Азербайджана наградили государственными медалями и ведомственными знаками группу специалистов МЧС России, участвовавших в разминировании перешедших под контроль Баку территорий в Нагорном Карабахе. Об этом говорится в распространенном во вторник сообщении МЧС республики.

"Группа российских специалистов, принимавших участие в операциях по разминированию освобожденных территорий Азербайджана, была награждена медалью Азербайджанской Республики "За заслуги в области военного сотрудничества" и нагрудным знаком МЧС АР "За сотрудничество", - сообщили в ведомстве. Церемония награждения прошла в Карабахском региональном центре МЧС Азербайджана в Агдамском районе.

3 марта в МЧС России сообщили, что российские пиротехники с начала декабря обнаружили и обезвредили свыше 17 тыс. боеприпасов на территории Нагорного Карабаха. В ведомстве добавили, что к настоящему моменту гуманитарное разминирование завершено в трех районах региона.

Ситуация в зоне конфликта вокруг Нагорного Карабаха обострилась 27 сентября 2020 года, там начались активные боевые действия. Баку и Ереван оспаривают принадлежность региона с февраля 1988 года, когда он объявил о выходе из состава Азербайджанской ССР.

Президент России Владимир Путин, президент Азербайджана Ильхам Алиев и премьер-министр Армении Никол Пашинян 9 ноября подписали совместное заявление о полном прекращении военных действий в Нагорном Карабахе. Согласно документу, азербайджанская и армянская стороны остановились на занятых позициях, ряд районов перешел под контроль Баку, а вдоль линии соприкосновения и Лачинского коридора разместились российские миротворцы. После ввода миротворцев ситуация стабилизировалась, зафиксирован только один случай нарушения режима прекращения огня. Десятки тысяч жителей Карабаха, оставившие свои дома во время боевых действий, вернулись назад при поддержке миротворческого контингента.