В России с начала года на миграционный учет поставили в два раза меньше мигрантов

МОСКВА, 23 марта. /ТАСС/. Количество поставленных на миграционный учет иностранцев и лиц без гражданства за два месяца текущего года сократилось в два раза по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Об этом следует из материалов МВД России о миграционной ситуации в стране за январь-февраль 2021 года.

Так, за два месяца текущего года на учет поставлены 1,084 млн граждан, в то время как в 2020 году данная цифра составила почти 2,260 млн человек. Также с начала года почти в два раза меньше было оформлено патентов. Если в 2021 году их число составило более 112 300, то годом ранее - почти 204 тыс. По данным МВД, также с начала года снизилось число оформленных приглашений иностранцам и лицам без гражданства - свыше 15 800 человек, в то время как в 2020 их число превысило 56 300.

Вместе с тем, как свидетельствуют материалы МВД, отмечается снижение количества оформленных виз для иностранцев и лиц без гражданства. Если в текущем году их почти 18 300, то в 2020 году почти 31 490. Также в январе-феврале меньше оформлено первичных разрешений на временное проживание иностранным гражданам и лицам без гражданства - чуть более 17 тыс. в 2021 году, в то время как за аналогичный период прошлого года данная цифра составляла почти 26 550.

По данным МВД, за два месяца 2021 года поступило более 168 200 уведомлений о заключении трудовых договоров с иностранцами и лицами без гражданства, которые осуществляют трудовую деятельность, годом ранее их было 238 530. При этом из материалов ведомства следует, что выросло число первично оформленных видов на жительство иностранным гражданам и лицам без гражданства - с 26 509 в прошлом году до 31 317 в текущем году.

Президент России Владимир Путин на заседании коллегии МВД 3 марта отметил, что ситуация в миграционной сфере стала более упорядоченной и более прозрачной, повысилась эффективность законодательного регулирования. При этом, по его словам, риски все еще сохраняются, включая проникновение криминала в среду трудовых мигрантов. Так, по данным МВД, количество преступлений, которые совершают иностранцы и лица без гражданства в России, за два месяца текущего года выросло почти на 2% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года.