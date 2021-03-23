В ВОЗ сообщили, что более 75% прививок от коронавируса в мире приходятся на 10 стран

ЖЕНЕВА, 23 марта. /ТАСС/. Успешное осуществление поставок вакцин от коронавируса через международный механизм COVAX оказалось под угрозой из-за высокого спроса на вакцины в странах с высокими и средними доходами на душу населения. На настоящий момент подавляющее большинство прививок (76%) приходится всего на 10 стран мира, заявил во вторник генеральный директор Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) Тедрос Аданом Гебрейесус.

Выступая на организованной Всемирной торговой организацией конференции высокого уровня на тему помощи в развитии торговли, он отметил: "В мире уже сделано 459 млн прививок, однако 76% из них приходятся всего на 10 стран". "Успех COVAX подвергается риску вследствие спроса на вакцины в некоторых государствах с высокими и средними доходами", - констатировал гендиректор и добавил, что до сих пор вакцинация "не была настолько равноправной, как хотелось бы".

Гебрейесус напомнил, что через механизм COVAX уже поставлено более 32 млн доз вакцин "57 государствам и экономикам". В ВОЗ ожидают, что до мая общий объем поставок достигнет 237 млн доз.

По словам главы организации, победить пандемию можно только в том случае, если относиться к охране здоровья как к "инвестиции в более безопасный, справедливый и процветающий мир", а не как к "трате средств". Он предупредил, что за пандемией COVID-19 придет "еще одна" и "страны продолжат сталкиваться с мириадами вызовов в сфере здравоохранения". В связи с этим Гебрейесус высказался в поддержку инициативы Индии и ЮАР, предложивших в ВТО устранить барьеры в сфере прав интеллектуальной собственности, мешающие налаживанию широкого производства вакцин от коронавируса в мире. "Если сейчас не время проявить гибкость, то когда? Это беспрецедентная ситуация", - резюмировал гендиректор.

ВОЗ придает большое значение механизму COVAX, в котором участвуют 190 стран и экономик. В соответствии с условиями программы страны с высоким уровнем доходов оплачивают приобретение вакцин для стран с невысокими доходами. Согласно планам, в рамках механизма к концу 2021 года должны быть произведены и равномерно распределены по всему миру 2 млрд доз вакцин от коронавируса.