Ростовским поисковикам передали останки советских солдат, погибших в 1941 году под Киевом

РОСТОВ-НА-ДОНУ, 23 марта./ТАСС/. Останки восьми погибших в Великой Отечественной войне советских солдат, являющихся уроженцами Ростовской области, передали региональным поисковикам для захоронения, рассказал ТАСС руководитель Ростовского регионального отделения Поискового движения России Владимир Щербанов. Он отметил, что останки семерых красноармейцев были доставлены из Украины, где, по данным поисковиков, те погибли в боях у Киевского укрепрайона в 1941-м году.

В феврале 2021 года стало известно, что поисковики с Украины передадут в Россию останки семерых советских солдат родом из Ростовской области, погибших в годы Великой Отечественной войны.

"19 марта мы привезли останки восьми наших земляков на родину. Семь человек привезли - останки наших земляков, которые были подняты нашими коллегами на Украине, под Киевом, в боях Киевского укрепрайона сентября 1941-го года. Мы сегодня захоронили первого из семи, здесь, в Ростове, остальных будем хоронить в ближайшие неделю-две", - сказал он.

Останки восьмого советского бойца ростовские поисковики получили из Ленинградской области. По словам Щербанова, судьбой этого солдата долго интересовались его родственники. "Останки одного человека мы привезли из Ленинградской области, его подняли наши коллеги под Питером. Это летчик, которого мы и семья долго разыскивали, но только в конце прошлого года были найдены фрагменты самолета, по которым удалось остановить, что это он", - сказал руководитель регионального отделения Поискового движения России.

Для точного установления личности этого солдата проведут судмедэкспертизу. "Мы привезли останки [бойца, погибшего в Ленинградской области], его внук здесь проживает, мы будем делать экспертизу, поскольку, к сожалению, самолет сильно горел и нам надо более точно узнать он это или не он. По документам это его самолет, но надо проверить", - добавил Щербанов.

Перезахоронение героя

Как сообщили в пресс-службе СУ СК РФ по Ростовской области, сотрудники ведомства помогли поисковикам найти родственников Григория Крикорова, уроженца города Миллерово, погибшего при боях в Киевском укрепрайоне в 1941-м году. Его останки были в числе тех семи, что доставили в регион с помощью украинских поисковиков, до этого момента Крикоров считался пропавшим без вести. "В кратчайшие сроки следствием были установлены родственники погибшего солдата, которые приняли непосредственное участие в перезахоронении своего героя", - сообщили в пресс-службе.

Захоронение останков Крикорова состоялось на Северном кладбище Ростова-на-Дону, в памятной церемонии приняли участие сотрудники СУ СК РФ по Ростовской области, члены регионального парламента и городской администрации, а также поисковики и члены Ростовского союза ветеранов.

Ранее руководитель регионального отделения Поискового движения России напомнил, что в 2020 году украинские поисковики передали в Ростовскую область останки пятерых советских солдат, погибших в 1941 году при обороне Киева и Чернигова. Как отметил Щербанов, Поисковое движение России продолжает сотрудничать с действующими на Украине поисковыми организациями и объединениями.

О движении

Поисковое движение России занимается полевой и архивной работой и объединяет более 42 тыс. поисковиков всех возрастов. За семь лет работы движения его участники подняли останки более 150 тыс. советских солдат и офицеров, установили более 7 тыс. имен и судеб защитников Отечества.

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