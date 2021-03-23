Регионы России обязали отчитаться до 1 апреля об оказываемой помощи больным ВИЧ

МОСКВА, 23 марта. /ТАСС/. Минздрав РФ до 1 апреля должен разослать все методические документы в регионы, согласно которым помощь больным ВИЧ должна быть оказана вне зависимости от прописки. Регионы должны отчитаться об этом до 1 апреля, сообщила вице-премьер РФ Татьяна Голикова в интервью журналисту Антону Красовскому на канале "Антонимы" на YouTube, фрагмент которого был опубликован во вторник в Telegram-канале "RT на русском".

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"Сейчас приняли решение, во всяком случае я дала поручение Минздраву, чтобы до 1 апреля они разослали все необходимые методические документы в регионы, чтобы людям, если они не прописаны, но проживают на территории конкретного региона, помощь оказывалась вне зависимости от прописки. Первого числа они должны отчитаться. Есть поручение им и министерству финансов, чтобы они отработали систему межрегиональных расчетов", - сказала она.

Ранее вице-премьер поручила Минздраву и Минпромторгу оценить перспективы и возможности организации полного цикла производства инновационных комбинированных антиретровирусных препаратов для больных ВИЧ.

Число россиян, инфицированных ВИЧ, составило 1,1 млн на 31 декабря 2020 года, 60% из них составляют мужчины.

По данным ВОЗ, в мире на начало 2020 года насчитывалось 38 млн человек, живущих с ВИЧ, из них 2/3 живут в африканском регионе.