В России утвердили новый административный регламент о приеме экзамена на права

МОСКВА, 23 марта. /ТАСС/. Глава МВД России Владимир Колокольцев утвердил новый административный регламент о проведении экзамена на право управления транспортным средством. Соответствующий приказ опубликован во вторник на портале правовой информации.
"Приказываю утвердить прилагаемый административный регламент МВД РФ по предоставлению государственной услуги по проведению экзаменов на право управления транспортными средствами и выдаче водительских удостоверений", - сказано в документе. Приказ вступает в силу с 1 апреля.
Проект административного регламента МВД РФ о предоставлении государственной услуги по проведению экзаменов на право управления транспортными средствами и выдачи водительских удостоверений был разработан в целях реализации соответствующего постановления правительства РФ от 20 декабря 2019 года. В сентябре 2020 года МВД России подготовило проект нового регламента. Изменения должны были вступить в действие 1 октября 2020 года, но из-за пандемии коронавируса их ввод перенесли на 1 апреля 2021 года.
Ключевым изменением при проведении экзамена на права станет то, что проверка первоначальных навыков управления транспортным средством на закрытых площадках в формате отдельного экзамена теперь проводиться не будет. Сотрудники Госавтоинспекции будут давать объективную оценку готовности будущих водителей управлять транспортным средством исключительно в условиях реального дорожного движения. Как поясняли ТАСС в пресс-центре МВД, это позволит исключить натаскивание кандидата в водители на отдельные виды упражнений. Это правило коснется кандидатов в водители легковых и грузовых автомобилей, а также автобусов и составов транспортных средств. При этом практический экзамен на мототранспортных средствах будет проводиться в целом на прежних условиях.
Кроме того, с 1 апреля также будут внесены изменения в перечень ошибок и нарушений, за которые, как и прежде, предусматривается выставление штрафных баллов. Еще одним принципиальным нововведением станет возможность присутствия наблюдателей в автомобиле при проведении экзамена. Ими могут выступить, например, другие кандидаты в водители, которые ожидают своей очереди на экзамен, а также представители общественных организаций и автошкол. Участие наблюдателей поможет добиться повышения прозрачности экзамена и разрешить возможные спорные ситуации.