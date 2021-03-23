В России утвердили новый административный регламент о приеме экзамена на права

"Приказываю утвердить прилагаемый административный регламент МВД РФ по предоставлению государственной услуги по проведению экзаменов на право управления транспортными средствами и выдаче водительских удостоверений", - сказано в документе. Приказ вступает в силу с 1 апреля.

Проект административного регламента МВД РФ о предоставлении государственной услуги по проведению экзаменов на право управления транспортными средствами и выдачи водительских удостоверений был разработан в целях реализации соответствующего постановления правительства РФ от 20 декабря 2019 года. В сентябре 2020 года МВД России подготовило проект нового регламента. Изменения должны были вступить в действие 1 октября 2020 года, но из-за пандемии коронавируса их ввод перенесли на 1 апреля 2021 года.

Ключевым изменением при проведении экзамена на права станет то, что проверка первоначальных навыков управления транспортным средством на закрытых площадках в формате отдельного экзамена теперь проводиться не будет. Сотрудники Госавтоинспекции будут давать объективную оценку готовности будущих водителей управлять транспортным средством исключительно в условиях реального дорожного движения. Как поясняли ТАСС в пресс-центре МВД, это позволит исключить натаскивание кандидата в водители на отдельные виды упражнений. Это правило коснется кандидатов в водители легковых и грузовых автомобилей, а также автобусов и составов транспортных средств. При этом практический экзамен на мототранспортных средствах будет проводиться в целом на прежних условиях.

Кроме того, с 1 апреля также будут внесены изменения в перечень ошибок и нарушений, за которые, как и прежде, предусматривается выставление штрафных баллов. Еще одним принципиальным нововведением станет возможность присутствия наблюдателей в автомобиле при проведении экзамена. Ими могут выступить, например, другие кандидаты в водители, которые ожидают своей очереди на экзамен, а также представители общественных организаций и автошкол. Участие наблюдателей поможет добиться повышения прозрачности экзамена и разрешить возможные спорные ситуации.