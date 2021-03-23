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Эксперты о ревакцинации и возможной третьей волне.
Эксперты о ревакцинации и возможной третьей волне.
Эксперты о ревакцинации и возможной третьей волне.
Эксперты о ревакцинации и возможной третьей волне.
Эксперты о ревакцинации и возможной третьей волне.
Пандемия COVID-19

Эксперты о ревакцинации и возможной третьей волне. Главное о коронавирусе за 23 марта

© Антон Новодережкин/ТАСС
Коротко об основных новостях в Москве, России и мире

Россия

  • Всего зафиксировано 4 474 610 случаев заражения, из них новых — 8 457 (минимум с 29 сентября). За сутки умерли 427 человек, за весь период — 95 818.
  • Вакцина "Ковивак" поступит в гражданский оборот 28 марта.
  • Третья волна в России может наступить в конце апреля — начале мая, заявил ведущий специалист Центра им. Гамалеи Федор Лисицын в эфире телеканала "Россия-24".
  • Пандемия в стране на данный момент немного отступила, но число находящихся на лечении пациентов остается высоким, заявил глава Минздрава РФ Михаил Мурашко в эфире телеканала "Россия-24".
  • Специалисты разошлись во мнениях о возможности ревакцинации "Спутником V".

Москва

  • Всего зафиксирован 1 014 091 случай заражения, из них новых — 1 042 (минимум с 23 сентября). Госпитализированы 793 человека.
  • С 24 марта привиться можно будет в торговых центрах "Ереван-Плаза" и "Щука".

Мир

  • Всего зафиксировано более 123,6 млн случаев заражения, умерли 2 722 914 человек (данные Университета Джонса Хопкинса). 
  • Власти Германии продлили карантин до 18 апреля, на пасхальные праздники ограничения ужесточат.
  • Вьетнам зарегистрировал "Спутник V".
Теги
Пандемия COVID-19
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