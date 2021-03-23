Эксперты о ревакцинации и возможной третьей волне. Главное о коронавирусе за 23 марта

Коротко об основных новостях в Москве, России и мире
Россия
- Всего зафиксировано 4 474 610 случаев заражения, из них новых — 8 457 (минимум с 29 сентября). За сутки умерли 427 человек, за весь период — 95 818.
- Вакцина "Ковивак" поступит в гражданский оборот 28 марта.
- Третья волна в России может наступить в конце апреля — начале мая, заявил ведущий специалист Центра им. Гамалеи Федор Лисицын в эфире телеканала "Россия-24".
- Пандемия в стране на данный момент немного отступила, но число находящихся на лечении пациентов остается высоким, заявил глава Минздрава РФ Михаил Мурашко в эфире телеканала "Россия-24".
- Специалисты разошлись во мнениях о возможности ревакцинации "Спутником V".
Москва
- Всего зафиксирован 1 014 091 случай заражения, из них новых — 1 042 (минимум с 23 сентября). Госпитализированы 793 человека.
- С 24 марта привиться можно будет в торговых центрах "Ереван-Плаза" и "Щука".
Мир
- Всего зафиксировано более 123,6 млн случаев заражения, умерли 2 722 914 человек (данные Университета Джонса Хопкинса).
- Власти Германии продлили карантин до 18 апреля, на пасхальные праздники ограничения ужесточат.
- Вьетнам зарегистрировал "Спутник V".