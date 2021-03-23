Бесплатные лекарства для лечения COVID-19 получили более 132 тыс. жителей Петербурга

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 23 марта. /ТАСС/. Бесплатные лекарства для лечения COVID-19 получили более 132 тыс. жителей Санкт-Петербурга, которые проходили лечение на дому. На эти цели было направлено более 1 млрд рублей, сообщили во вторник в пресс-службе вице-губернатора города Олега Эргашева.

"Сегодня бесплатную лекарственную терапию получают 12,2 тыс. амбулаторных пациентов, в том числе 428 человек, выписанных из стационаров. Завершили лечение 132 235 человек", - говорится в сообщении.

В пресс-службе отметили, что пациенты с легкой формой течения COVID-19, проходящие лечение под наблюдением врачей на дому, бесплатно получают необходимые препараты с ноября прошлого года. На эти цели из федерального бюджета Петербургу выделено 838,4 млн рублей, из резервного фонда городского правительства - более 321 млн рублей.

По словам Эргашева, с января по март 2021 года в Петербурге реализовали проект "Обеспечение бесплатными лекарственными препаратами пациентов с диагнозом "новая коронавирусная инфекция" и подозрением на нее", который помог наладить поставку препаратов больным. "Такой подход позволил быстро наладить работу по обеспечению петербуржцев лекарственными препаратами, оперативно реагировать на сбои в системе и сократить число госпитализаций за счет своевременного начала терапии и профилактики развития осложнений", - процитировали Эргашева в пресс-службе и добавили, что доля амбулаторных пациентов, получающих бесплатные лекарственные препараты, достигла 96,3 %.

По последним данным, в Петербурге выявили 388 657 случаев заражения коронавирусом, по этому показателю он занимает второе место среди регионов России после Москвы. Выздоровели после заражения 339 163 человека, умерли 11 994. За последние сутки в городе выявили 812 случаев заражения.