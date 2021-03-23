Замглавы администрации Рязани покинул пост после критики из-за плохого состояния дорог

ТАСС, 23 марта. Заместитель главы администрации Рязани, курирующий сферу ЖКХ и дорожное строительство, Владимир Бурмистров, написал заявление об увольнении по собственному желанию. Об этом в соцсетях во вторник сообщила глава администрации города Елена Сорокина.

23 марта на заседании областного правительства губернатор потребовал от мэрии Рязани принять жесткие кадровые решения из-за срыва сроков ямочного ремонта дорог. Он назвал безобразным качество проезжей части, заявив, что "ездить по некоторым улицам стало просто невозможно". Кроме того, он отметил, что власти города не выполнили данное в начале марта поручение отремонтировать наиболее проблемные участки за две недели.

"Кадровые решения принимать всегда непросто. Но с учетом прозвучавших оценок приняла трудное решение. Состоялся разговор с Владимиром Сергеевичем Бурмистровым. Пришли к взаимному выводу о том, что Владимир Сергеевич уходит с занимаемой должности по собственному желанию", - написала Сорокина, поблагодарив своего заместителя за работу.

Она также сообщила, что в течение 10 дней подрядчики устранят имеющиеся дефекты на участках дорог, где действует гарантия подрядчиков. Кроме того, после установления плюсовой температуры дорожники увеличат со 100 до 250 кв. м в сутки площадь среднесуточного ремонта выбоин.

По словам главы администрации, сейчас ведутся конкурсные процедуры на заключение муниципальных контрактов по заделке аварийных выбоин на площади 6,5 тыс. кв. м, также после того, как растает снег, возобновятся работы по капремонту крупных объектов дорожного хозяйства.