Новая партия вакцины "Спутник V" доставлена в Сербию из России

Самолет с вакциной прибыл в белградский аэропорт Никола Тесла. В ближайшее время препарат будет распределен по пунктам вакцинации по всей стране.

В настоящий момент семимиллионная Сербия провела вакцинацию свыше 2,178 млн своих граждан, из которых более 865 тыс. уже получили второй компонент препарата. По показателю вакцинированных на 1 млн жителей страна занимает первое место в регионе и второе место в Европе.

Гражданам Сербии предлагают выбрать между вакцинами американской компании Pfizer, китайской фармацевтической корпорации Sinopharm, британско-шведской фирмы AstraZeneca, а также российским препаратом "Спутник V". Вакцина из РФ пользуется наибольшей популярностью у населения. Как заявил посол Сербии в России Мирослав Лазански, около 85% жителей Сербии, записавшихся на вакцинацию, указали, что хотели бы привиться именно "Спутником V".