{{dayPoint.date | date : 'd MMMM yyyy'}}
{{newsPoint.date * 1000 | date : 'HH:mm'}} {{newsPoint.mark}}
{{newsPoint.title}}
{{newsPoint.title+ ' '}}
{{newsPoint.subtitle}}
Все новости
Пандемия COVID-19

Новая партия вакцины "Спутник V" доставлена в Сербию из России

Около 85% жителей Сербии, записавшихся на вакцинацию, указали, что хотели бы привиться именно "Спутником V", рассказал посол Сербии в России Мирослав Лазански

БЕЛГРАД, 23 марта. /ТАСС/. Новая партия вакцины "Спутник V" доставлена из России в Сербию во вторник. Трансляцию разгрузки партии российского препарата ведет агентство Tanjug.

На эту тему
Итоги третьей фазы клинических испытаний вакцины "Спутник V". Главное
Итоги третьей фазы клинических испытаний вакцины "Спутник V". Главное

Самолет с вакциной прибыл в белградский аэропорт Никола Тесла. В ближайшее время препарат будет распределен по пунктам вакцинации по всей стране.

В настоящий момент семимиллионная Сербия провела вакцинацию свыше 2,178 млн своих граждан, из которых более 865 тыс. уже получили второй компонент препарата. По показателю вакцинированных на 1 млн жителей страна занимает первое место в регионе и второе место в Европе.

Гражданам Сербии предлагают выбрать между вакцинами американской компании Pfizer, китайской фармацевтической корпорации Sinopharm, британско-шведской фирмы AstraZeneca, а также российским препаратом "Спутник V". Вакцина из РФ пользуется наибольшей популярностью у населения. Как заявил посол Сербии в России Мирослав Лазански, около 85% жителей Сербии, записавшихся на вакцинацию, указали, что хотели бы привиться именно "Спутником V".

Теги
РоссияСербияПандемия COVID-19
Власти Петербурга готовы к ликвидации возможных ЧП из-за паводка
В городе проведены проверки гидротехнических сооружений
Читать полностью