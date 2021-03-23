Мать погибшей в Хибинах девочки сообщила, что ее дочь ждала помощи 12 часов

"Уважаемые журналисты, я понимаю, что это ваша работа, но прошу вас не названивать и не караулить родственников под окнами. Оставайтесь людьми! Ее сердце билось, и она боролась 12 часов в ожидании эвакуации, но чуть-чуть не хвалило сил. Утром нам сообщили, что она умерла. Никаких интервью не будет", - написала женщина на своей странице в сети "ВКонтакте".

Как отметили в беседе с корреспондентом ТАСС в пресс-службе ГУ МЧС по области, спасатели смогли добраться до места ЧП лишь к утру 23 марта из-за сложного рельефа местности и неблагоприятной погоды - сильного ветра. "Там очень сложный рельеф, спасателям пришлось буквально прорубать дорогу для снегоходов среди растительности там, где группа прошла на лыжах. Выехали по сигналу вчера после 18 часов, добрались сегодня к утру, начали оказывать первую медицинскую помощь. До этого реанимационные мероприятия проводили взрослые участники группы", - сказал представитель пресс-службы ГУ МЧС.

В следственном управлении СК РФ по региону сообщили ТАСС, что точное время и причину смерти ребенка установит судебно-медицинская экспертиза, она назначена. В управлении подтвердили, что следователи также с трудом добрались к месту ЧП лишь к утру 23 марта, они прибыли одновременно с медиками, которые на месте констатировали смерть девочки.

Так как спасательный вертолет МЧС не смог приземлиться в месте ЧП из-за сложного рельефа местности, пришлось организовать спасательную операцию на снегоходах.