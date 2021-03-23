Власти Петербурга готовы к ликвидации возможных ЧП из-за паводка

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 23 марта. /ТАСС/. Губернатор Петербурга Александр Беглов рассказал в ходе заседания комиссии по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций и обеспечению пожарной безопасности при полномочном представителе президента РФ в Северо-Западном федеральном округе, что в городе проведены все необходимые мероприятия для недопущения и ликвидации ЧП, которые могут возникнуть из-за приближающегося периода паводка. Об этом сообщила пресс-служба Смольного.

"Городом проведен весь необходимый комплекс предупредительных мероприятий, чтобы обеспечить безопасность горожан на территории нашего города в период приближающегося весеннего паводка", - цитирует пресс-служба слова губернатора.

В городе проведены проверки гидротехнических сооружений, все они работают в штатном режиме. Гидрометцентр контролирует обстановку на Неве, ледяные заторы на реке пробивает ледокол, чтобы во время паводка не происходило подтоплений.

Противопожарные мероприятия для недопущения лесных пожаров пройдут в городе в весенне-летнем сезоне. С 1 мая в Петербурге будет действовать круглосуточная диспетчерская служба, куда горожане смогут направлять сообщения о лесных пожарах. "В целях защиты городских лесов, по словам Александра Беглова, на 2021 год принят План тушения природных пожаров на территории Курортного лесничества и Сводный план тушения природных пожаров на территории Санкт-Петербурга", - отметили в пресс-службе. Разработан паспорт пожарной безопасности города на текущий год.

При необходимости к тушению лесных пожаров могут дополнительно привлечь Северо-Западный авиационно-спасательный центр МЧС России, Невский спасательный центр МЧС России и другие службы. По словам губернатора, образованная группировка подразделений полностью обеспечит пожарную безопасность в городе.