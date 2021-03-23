Сады и парки в центре Петербурга закроют на просушку

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 23 марта. /ТАСС/. Сады и парки в центре Санкт-Петербурга закроют на просушку с 24 марта. Просушка может продлиться до 1 мая, сообщили во вторник в городском комитете по благоустройству.

"С 24 марта комитет по благоустройству Санкт-Петербурга закрывает городские сады и парки на просушку. После снегопадов переувлажненные грунтовые и набивные дорожки необходимо защитить от разрушения и подготовить к наступающему летнему сезону", - говорится в сообщении.

Отмечается, что с завтрашнего дня в Центральном районе для посетителей станут временно недоступны Таврический и Овсянниковский сады, сад Сан-Галли, а также Казанский, Екатерининский скверы и сквер Галины Старовойтовой. В Адмиралтейском районе закроют Никольский сад и сад дворца Юсуповых на улице Декабристов. Будут закрыты Лопухинский сад в Петроградском районе и Городской сад в Колпинском районе. На входах в парки и сады будут установлены информационные таблички.

По данным комитета, просушка дорожек может продлиться до 1 мая, точная дата будет определена в соответствии с погодными условиями и состоянием элементов благоустройства. "Сотрудники садово-паркового хозяйства всегда действуют по обстановке и ведут постоянный контроль за состоянием объектов", - добавили в пресс-службе.

На весеннюю просушку будет закрыт и Гатчинский парк Ленобласти. Вход для посетителей будет временно закрыт 5 по 30 апреля. Как уточняется на сайте государственного музея-заповедника "Гатчина", Гатчинский и Приоратский дворцы будут работать в обычном режиме.