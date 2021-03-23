В Вологодской области половодье может подтопить 140 населенных пунктов

ВОЛОГДА, 23 марта. /ТАСС/. Около 140 населенных пунктов Вологодской области, в которых проживает 21 тыс. человек, могут оказаться в зоне подтоплений предстоящей весной. Наиболее сложная обстановка складывается в Великоустюгском районе на реках Сухона и Северная Двина, в целом регион готов к прохождению паводка и пожароопасному периоду, говорится в распространенном во вторник сообщении пресс-службы губернатора области.

"В Вологодской области подтоплениям могут быть подвержены 19 территорий 19 муниципальных районов и одного городского округа - 140 населенных пунктов с населением более 21 тыс. человек. Наиболее сложная обстановка с прохождением ледохода ежегодно складывается на территории Великоустюгского района на реках Сухона и Северная Двина", - говорится в сообщении по итогам прошедшего во вторник заседания комиссии при полномочном представителе президента РФ в Северо-Западном федеральном округе Александре Гуцане.

По словам губернатора Олега Кувшинникова, в Великоустюгском районе уже начались превентивные мероприятия: ледорезные работы, чернение льда, планируются взрывные работы, также заключено соглашение с Министерством обороны РФ об использовании авиации для возможного бомбометания в районе ледовых заторов. За ситуацией в постоянном режиме ведется контроль, в режиме реального времени отображаются текущие уровни воды по всей территории области. На сегодня на всех водоемах региона сохраняется ледостав. На большей части рек - повышенная водность. В центральных и западных районах толщина льда в пределах нормы.

Для обеспечения безопасного прохождения паводка в регионе сформирована группировка в составе почти 7 тыс. человек личного состава, 1,5 тыс. единиц техники, более 130 единиц плавсредств и шести беспилотников. Для усиления группировки принято решение выделить дополнительные силы и средства Невского спасательного центра МЧС России.

В прошлом году от весеннего паводка пострадали восемь районов области, самая сложная ситуация сложилась в Усть-Кубинском районе, где подтопило около 60 домов, люди отказывались покидать дома. Такое половодье старожилы ранее наблюдали в 1990 году. После паводка власти региона заявили, что намерены добиться проведения работ по углублению рек, чтобы защитить населенные пункты от подтоплений. В Великоустюгском районе в результате масштабных дноуглубительных и берегоукрепительных работ за последние несколько лет удалось решить проблему подтоплений. Сильное наводнение наблюдалось в Великом Устюге в 2016 году, когда уровень воды в реках достиг 9,66 м при критической отметке в 7,2 м. В зону подтопления попали более 11 тыс. жителей, им было выплачено впоследствии более 800 млн рублей компенсаций.