Захарова назвала планы Лондона штрафовать выезжающих за рубеж "дисфункцией системы"

МОСКВА, 23 марта. /ТАСС/. Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова прокомментировала планы британского правительства штрафовать выезжающих за рубеж без уважительной причины жителей Соединенного Королевства на £5 тыс.

По ее мнению, подданным Великобритании придется оплачивать "дисфункцию системы".

"Новости цивилизации, - написала во вторник в Facebook Захарова. - История о том, как дисфункцию системы оплачивают подданные, а причина всех бед - "российская угроза".

В соответствии с опубликованным на правительственном сайте законопроектом, такие меры предполагается ввести в Великобритании с 29 марта в рамках дорожной карты по борьбе с пандемией коронавируса.